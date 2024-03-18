https://ria.ru/20240318/putin-1933874750.html
Путину после выборов предстоит провести напряженный день, сообщил Песков
Путину после выборов предстоит провести напряженный день, сообщил Песков - РИА Новости, 18.03.2024
Путину после выборов предстоит провести напряженный день, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, как действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин будет праздновать победу на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:33
2024-03-18T02:33
2024-03-18T02:33
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политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, как действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин будет праздновать победу на выборах, он отметил, что завтра у Путина напряженный рабочий день, а ночью он пообщается с военными. "Я не знаю, как он будет праздновать… У него еще предстоит беседа с сопредседателями штаба. Думаю, минимум час они еще просидят. Потом он сказал, что он пообщается еще с нашими военными, то есть это будет так, ближе к утру, наверное. А завтра на самом деле достаточно напряженный рабочий день", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240318/putin-1933864783.html
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путину после выборов предстоит провести напряженный день, сообщил Песков
Песков: у Путина в понедельник после выборов будет напряженный рабочий день
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, как действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин будет праздновать победу на выборах, он отметил, что завтра у Путина напряженный рабочий день, а ночью он пообщается с военными.
"Я не знаю, как он будет праздновать… У него еще предстоит беседа с сопредседателями штаба. Думаю, минимум час они еще просидят. Потом он сказал, что он пообщается еще с нашими военными, то есть это будет так, ближе к утру, наверное. А завтра на самом деле достаточно напряженный рабочий день", - сказал Песков журналистам.
Путин ответил на вопрос о том, как он будет отмечать победу на выборах