https://ria.ru/20240318/putin-1933874750.html

Путину после выборов предстоит провести напряженный день, сообщил Песков

Путину после выборов предстоит провести напряженный день, сообщил Песков - РИА Новости, 18.03.2024

Путину после выборов предстоит провести напряженный день, сообщил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, как действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин будет праздновать победу на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:33

2024-03-18T02:33

2024-03-18T02:33

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, как действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин будет праздновать победу на выборах, он отметил, что завтра у Путина напряженный рабочий день, а ночью он пообщается с военными. "Я не знаю, как он будет праздновать… У него еще предстоит беседа с сопредседателями штаба. Думаю, минимум час они еще просидят. Потом он сказал, что он пообщается еще с нашими военными, то есть это будет так, ближе к утру, наверное. А завтра на самом деле достаточно напряженный рабочий день", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240318/putin-1933864783.html

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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин