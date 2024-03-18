https://ria.ru/20240318/putin-1933865956.html

Путин лидирует на выборах в Рязанской области

Путин лидирует на выборах в Рязанской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует на выборах в Рязанской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 87,59% голосов после обработки 90,97% протоколов, свидетельствуют данные избирательной... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:24

2024-03-18T01:24

2024-03-18T01:24

выборы президента россии — 2024

политика

рязанская область

владимир путин

россия

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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 87,59% голосов после обработки 90,97% протоколов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона. Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после обработки 90,97% протоколов Владимир Путин набирает 87,59%, Николай Харитонов – 4,33%, Владислав Даванков – 3,94%, Леонид Слуцкий – 2,74%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, рязанская область, владимир путин, россия