https://ria.ru/20240318/putin-1933865956.html
Путин лидирует на выборах в Рязанской области
Путин лидирует на выборах в Рязанской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует на выборах в Рязанской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 87,59% голосов после обработки 90,97% протоколов, свидетельствуют данные избирательной... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:24
2024-03-18T01:24
2024-03-18T01:24
выборы президента россии — 2024
политика
рязанская область
владимир путин
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 87,59% голосов после обработки 90,97% протоколов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона. Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после обработки 90,97% протоколов Владимир Путин набирает 87,59%, Николай Харитонов – 4,33%, Владислав Даванков – 3,94%, Леонид Слуцкий – 2,74%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, рязанская область, владимир путин, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Рязанская область, Владимир Путин, Россия
Путин лидирует на выборах в Рязанской области
Путин лидирует в Рязанской области с 87,59% после обработки 90,97% протоколов
РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 87,59% голосов после обработки 90,97% протоколов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона.
Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после обработки 90,97% протоколов Владимир Путин набирает 87,59%, Николай Харитонов – 4,33%, Владислав Даванков – 3,94%, Леонид Слуцкий – 2,74%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России