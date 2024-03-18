https://ria.ru/20240318/putin-1933865668.html

Путин побеждает на выборах в Ярославской области с 80,84 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Ярославской области с 80,84 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Ярославской области с 80,84 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ярославской области с 80,84% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные избирательной... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:22

2024-03-18T01:22

2024-03-18T01:22

выборы президента россии — 2024

политика

ярославская область

россия

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ярославской области с 80,84% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона. Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 100% протоколов Путин набирает 80,84%, Владислав Даванков - 7,39%, Николай Харитонов - 5,38%, Леонид Слуцкий - 4,46%. В Ярославской области избиратели голосовали очно и посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, ярославская область, россия, владимир путин