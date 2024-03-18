https://ria.ru/20240318/putin-1933865534.html
Путин назвал основную задачу после проведения выборов
Путин назвал основную задачу после проведения выборов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин назвал основную задачу после проведения выборов
Избирательный штаб проделал большую работу, основная задача сейчас не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед, выполняя обещания, заявил кандидат в РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:21
2024-03-18T01:21
2024-03-18T01:21
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Избирательный штаб проделал большую работу, основная задача сейчас не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед, выполняя обещания, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями штаба. "Мы, как я говорил на встрече со штабом, с волонтерами, мы проделали за предыдущие несколько месяцев большую работу, но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал основную задачу после проведения выборов
Путин назвал основной задачей после проведения выборов движение вперед
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Избирательный штаб проделал большую работу, основная задача сейчас не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед, выполняя обещания, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями штаба.
"Мы, как я говорил на встрече со штабом, с волонтерами, мы проделали за предыдущие несколько месяцев большую работу, но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании", - сказал Путин.
Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан