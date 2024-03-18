https://ria.ru/20240318/putin-1933865534.html

Путин назвал основную задачу после проведения выборов

Путин назвал основную задачу после проведения выборов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин назвал основную задачу после проведения выборов

Избирательный штаб проделал большую работу, основная задача сейчас не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед, выполняя обещания, заявил кандидат в РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:21

2024-03-18T01:21

2024-03-18T01:21

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Избирательный штаб проделал большую работу, основная задача сейчас не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед, выполняя обещания, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями штаба. "Мы, как я говорил на встрече со штабом, с волонтерами, мы проделали за предыдущие несколько месяцев большую работу, но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html

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политика, россия, владимир путин