https://ria.ru/20240318/putin-1933865208.html
Путин лидирует в Воронежской области с 89,27 процента голосов
Путин лидирует в Воронежской области с 89,27 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Воронежской области с 89,27 процента голосов
Владимир Путин лидирует с 89,27% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области, Николай Харитонов идет вторым 3,86%, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:20
2024-03-18T01:20
2024-03-18T01:20
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует с 89,27% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области, Николай Харитонов идет вторым 3,86%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 85,30% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 89,27% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 3,86% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,49% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,14% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, воронежская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Воронежская область, Владимир Путин
Путин лидирует в Воронежской области с 89,27 процента голосов
Путин лидирует в Воронежской области с 89,27% после обработки 85,30% протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует с 89,27% голосов на выборах президента РФ в Воронежской области, Николай Харитонов идет вторым 3,86%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 85,30% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 89,27% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 3,86% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,49% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,14% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России