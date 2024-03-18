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Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
01:13 18.03.2024 (обновлено: 01:35 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html
Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан
Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан - РИА Новости, 18.03.2024
Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан
Действующий глава российского государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что власти сделают все, что от них зависит, чтобы запросы граждан,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:13
2024-03-18T01:35
выборы президента россии — 2024
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Действующий глава российского государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что власти сделают все, что от них зависит, чтобы запросы граждан, прозвучавшие на встречах с избирательным штабом, были реализованы."Я попросил бы вас тогда обобщить всё, что вы наработали в ходе встреч с людьми, прямого контакта, прямого общения. Мы с вами сделаем все для того, чтобы по максимуму реализовать то, что люди ожидают не от меня даже лично, а от власти в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.Путин добавил, что в случае необходимости власти попросят депутатов поддержать и внести "какие-то изменения в нормативную базу, в законы", а они наверняка поддержат, "потому что они всегда делают это с удовольствием, если речь идет о благосостоянии граждан".
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владимир путин, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Политика
Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан

Путин пообещал сделать все, чтобы просьбы россиян были реализованы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Действующий глава российского государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что власти сделают все, что от них зависит, чтобы запросы граждан, прозвучавшие на встречах с избирательным штабом, были реализованы.
"Я попросил бы вас тогда обобщить всё, что вы наработали в ходе встреч с людьми, прямого контакта, прямого общения. Мы с вами сделаем все для того, чтобы по максимуму реализовать то, что люди ожидают не от меня даже лично, а от власти в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.
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Путин добавил, что в случае необходимости власти попросят депутатов поддержать и внести "какие-то изменения в нормативную базу, в законы", а они наверняка поддержат, "потому что они всегда делают это с удовольствием, если речь идет о благосостоянии граждан".
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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