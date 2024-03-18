https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html

Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан

Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан - РИА Новости, 18.03.2024

Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан

Действующий глава российского государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что власти сделают все, что от них зависит, чтобы запросы граждан,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:13

2024-03-18T01:13

2024-03-18T01:35

выборы президента россии — 2024

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Действующий глава российского государства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что власти сделают все, что от них зависит, чтобы запросы граждан, прозвучавшие на встречах с избирательным штабом, были реализованы."Я попросил бы вас тогда обобщить всё, что вы наработали в ходе встреч с людьми, прямого контакта, прямого общения. Мы с вами сделаем все для того, чтобы по максимуму реализовать то, что люди ожидают не от меня даже лично, а от власти в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.Путин добавил, что в случае необходимости власти попросят депутатов поддержать и внести "какие-то изменения в нормативную базу, в законы", а они наверняка поддержат, "потому что они всегда делают это с удовольствием, если речь идет о благосостоянии граждан".

https://ria.ru/20240318/vybory-1933859520.html

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владимир путин, россия, политика