https://ria.ru/20240318/putin-1933863148.html
Путин лидирует во Владимирской области с 84,94 процента голосов
Путин лидирует во Владимирской области с 84,94 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует во Владимирской области с 84,94 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ во Владимирской области с 84,94% голосов после обработки 98% протоколов, сообщила избирательная комиссия... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:12
2024-03-18T01:12
2024-03-18T01:12
выборы президента россии — 2024
политика
владимирская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933853488_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d100e4a367aeb8f0db2c9dd2c84fc2e9.jpg
РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ во Владимирской области с 84,94% голосов после обработки 98% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. По данным избиркома Владимирской области, после обработки 98% протоколов Владимир Путин набирает 84,94%, Владислав Даванков - 4,90%, Николай Харитонов - 4,68%, Леонид Слуцкий - 3,79%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933853488_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_4f68b370cc9e5b4522874e72040fcfa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимирская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимирская область, Владимир Путин
Путин лидирует во Владимирской области с 84,94 процента голосов
Путин лидирует во Владимирской области с 84,94% после обработки 98% протоколов
РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ во Владимирской области с 84,94% голосов после обработки 98% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
По данным избиркома Владимирской области, после обработки 98% протоколов Владимир Путин набирает 84,94%, Владислав Даванков - 4,90%, Николай Харитонов - 4,68%, Леонид Слуцкий - 3,79%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России