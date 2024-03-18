https://ria.ru/20240318/putin-1933863148.html

Путин лидирует во Владимирской области с 84,94 процента голосов

Путин лидирует во Владимирской области с 84,94 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует во Владимирской области с 84,94 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ во Владимирской области с 84,94% голосов после обработки 98% протоколов, сообщила избирательная комиссия... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:12

2024-03-18T01:12

2024-03-18T01:12

выборы президента россии — 2024

политика

владимирская область

владимир путин

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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ во Владимирской области с 84,94% голосов после обработки 98% протоколов, сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. По данным избиркома Владимирской области, после обработки 98% протоколов Владимир Путин набирает 84,94%, Владислав Даванков - 4,90%, Николай Харитонов - 4,68%, Леонид Слуцкий - 3,79%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, владимирская область, владимир путин