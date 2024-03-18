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Путин лидирует в Челябинской области с 84,35 процента голосов

Путин лидирует в Челябинской области с 84,35 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует в Челябинской области с 84,35 процента голосов

Владимир Путин лидирует с 84,35% голосов на выборах президента РФ в Челябинской области, Владислав Даванков идет вторым с 5,06%, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:11

2024-03-18T01:11

2024-03-18T01:11

выборы президента россии — 2024

политика

россия

челябинская область

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует с 84,35% голосов на выборах президента РФ в Челябинской области, Владислав Даванков идет вторым с 5,06%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 71,80% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,35% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 5,06% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 4,82% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,59% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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челябинская область

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политика, россия, челябинская область, владимир путин