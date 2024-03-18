https://ria.ru/20240318/putin-1933862446.html

Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России

Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России - РИА Новости, 18.03.2024

Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах ожидают развития социальной сферы и экономики, отметив, РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:09

2024-03-18T01:09

2024-03-18T01:09

выборы президента россии — 2024

россия

политика

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899723987_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_6d5169f994f85149eccb46e99bcd3ffd.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах ожидают развития социальной сферы и экономики, отметив, что правительство страны сделает все, чтобы их чаяния были реализованы. "Они (люди в новых регионах РФ - ред.), конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова. Прежде всего, в сфере безопасности, и, конечно, ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. И мы все сделаем для того, чтобы эти чаяния людей, которые проживают на этих территориях, были реализованы", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933859520.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов