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Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:09 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933862446.html
Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России
Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах ожидают развития социальной сферы и экономики, отметив, РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:09
2024-03-18T01:09
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах ожидают развития социальной сферы и экономики, отметив, что правительство страны сделает все, чтобы их чаяния были реализованы. "Они (люди в новых регионах РФ - ред.), конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова. Прежде всего, в сфере безопасности, и, конечно, ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. И мы все сделаем для того, чтобы эти чаяния людей, которые проживают на этих территориях, были реализованы", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России

Путин: правительство сделает все для реализации чаяния жителей новых регионов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНа праздничном концерте "Одна страна, одна семья, одна Россия!" на Красной площади в Москве
На праздничном концерте Одна страна, одна семья, одна Россия! на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На праздничном концерте "Одна страна, одна семья, одна Россия!" на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах ожидают развития социальной сферы и экономики, отметив, что правительство страны сделает все, чтобы их чаяния были реализованы.
"Они (люди в новых регионах РФ - ред.), конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова. Прежде всего, в сфере безопасности, и, конечно, ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. И мы все сделаем для того, чтобы эти чаяния людей, которые проживают на этих территориях, были реализованы", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе.
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
00:59
Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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