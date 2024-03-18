https://ria.ru/20240318/putin-1933862446.html
Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России
Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах ожидают развития социальной сферы и экономики, отметив, РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:09
2024-03-18T01:09
2024-03-18T01:09
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах ожидают развития социальной сферы и экономики, отметив, что правительство страны сделает все, чтобы их чаяния были реализованы. "Они (люди в новых регионах РФ - ред.), конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова. Прежде всего, в сфере безопасности, и, конечно, ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. И мы все сделаем для того, чтобы эти чаяния людей, которые проживают на этих территориях, были реализованы", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России
Путин: правительство сделает все для реализации чаяния жителей новых регионов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что люди в новых регионах ожидают развития социальной сферы и экономики, отметив, что правительство страны сделает все, чтобы их чаяния были реализованы.
"Они (люди в новых регионах РФ - ред.), конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова. Прежде всего, в сфере безопасности, и, конечно, ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. И мы все сделаем для того, чтобы эти чаяния людей, которые проживают на этих территориях, были реализованы", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе.
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин.