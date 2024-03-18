https://ria.ru/20240318/putin-1933862292.html
Путин лидирует в Дагестане с 92,75 процента голосов
Путин лидирует в Дагестане с 92,75 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Дагестане с 92,75 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане с 92,75% голосов после обработки 37,86% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:08
2024-03-18T01:08
2024-03-18T01:08
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане с 92,75% голосов после обработки 37,86% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Дагестане 92,75% голосов, Николай Харитонов – 4,01%, Леонид Слуцкий – 1,51%, Владислав Даванков – 0,90%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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политика, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин лидирует в Дагестане с 92,75 процента голосов
Путин лидирует в Дагестане с 92,75% после обработки 37,86% протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане с 92,75% голосов после обработки 37,86% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Дагестане 92,75% голосов, Николай Харитонов – 4,01%, Леонид Слуцкий – 1,51%, Владислав Даванков – 0,90%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России