https://ria.ru/20240318/putin-1933861437.html
У Путина нет времени на празднование победы на выборах, сообщил Песков
У Путина нет времени на празднование победы на выборах, сообщил Песков - РИА Новости, 18.03.2024
У Путина нет времени на празднование победы на выборах, сообщил Песков
Времени на празднование победы на выборах у кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина нет, это не в его стиле, сообщил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:05
2024-03-18T01:05
2024-03-18T01:05
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Времени на празднование победы на выборах у кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина нет, это не в его стиле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Получается, что сегодня, мне казалось бы, что у него нет времени на то, чтобы праздновать. Да и сам он говорил, что у него очень много задач. И времени на празднование на самом деле нет. И это не в его стиле", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240317/pobeda-1933838373.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
У Путина нет времени на празднование победы на выборах, сообщил Песков
Песков: времени на празднование у Путина нет, это не в его стиле