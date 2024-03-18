https://ria.ru/20240318/putin-1933856973.html
Путин прокомментировал смерть Навального
Путин прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 18.03.2024
Путин прокомментировал смерть Навального
Такова жизнь, ничего не поделаешь, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, комментируя смерть Алексея Навального. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:50
2024-03-18T00:50
2024-03-18T03:59
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Такова жизнь, ничего не поделаешь, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, комментируя смерть Алексея Навального. "Это случается, ничего здесь не поделаешь. Такова жизнь", - сказал он. Глава государства назвал смерть Навального "печальным событием". Вместе с тем он отметил, что бывали и другие подобные прецеденты, в том числе в США.
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Владимир Путин о смерти Навального
Владимир Путин о смерти Навального
2024-03-18T00:50
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, нато
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, НАТО
Путин прокомментировал смерть Навального
Путин о смерти Навального: такова жизнь, ничего не поделаешь