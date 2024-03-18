https://ria.ru/20240318/putin-1933856973.html

Путин прокомментировал смерть Навального

Путин прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 18.03.2024

Путин прокомментировал смерть Навального

Такова жизнь, ничего не поделаешь, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, комментируя смерть Алексея Навального. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:50

2024-03-18T00:50

2024-03-18T03:59

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

мария захарова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933859686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_007977cfd2df8f738bec7eb2df9f905e.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Такова жизнь, ничего не поделаешь, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин, комментируя смерть Алексея Навального. "Это случается, ничего здесь не поделаешь. Такова жизнь", - сказал он. Глава государства назвал смерть Навального "печальным событием". Вместе с тем он отметил, что бывали и другие подобные прецеденты, в том числе в США.

https://ria.ru/20240314/wp-1932918617.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин о смерти Навального Владимир Путин о смерти Навального 2024-03-18T00:50 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, нато