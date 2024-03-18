https://ria.ru/20240318/putin-1933856121.html

Путин лидирует в Свердловской области с 82,12 процента голосов

Путин лидирует в Свердловской области с 82,12 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует в Свердловской области с 82,12 процента голосов

Владимир Путин побеждает с 82,12% голосов на выборах президента РФ в Свердловской области, Владислав Даванков идет вторым с 7,32%, свидетельствуют данные ЦИК РФ РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:47

2024-03-18T00:47

2024-03-18T00:48

выборы президента россии — 2024

политика

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свердловская область

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 82,12% голосов на выборах президента РФ в Свердловской области, Владислав Даванков идет вторым с 7,32%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 94,16% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 82,12% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 7,32% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 4,31% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,91% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, россия, свердловская область, владимир путин