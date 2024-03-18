https://ria.ru/20240318/putin-1933855235.html
Путин оценил возможность начала третьей мировой войны
Путин оценил возможность начала третьей мировой войны - РИА Новости, 18.03.2024
Путин оценил возможность начала третьей мировой войны
В случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован, заявил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:44
2024-03-18T00:44
2024-03-18T04:13
владимир путин
россия
политика
николай харитонов
нато
леонид слуцкий (политик)
выборы президента россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933866272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8ba749f6fd1bdf77a7ad06dec73f1e9.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", - сказал Путин, отвечая на вопрос, насколько вероятен полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240310/otpravka-1932189357.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933866272_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e353105401c104d48084cf20c800c38e.jpg
"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО
"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО
2024-03-18T00:44
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, николай харитонов, нато, леонид слуцкий (политик)
Владимир Путин, Россия, Политика, Николай Харитонов, НАТО, Леонид Слуцкий (политик), Выборы президента России — 2024
Путин оценил возможность начала третьей мировой войны
Путин о конфликте России и НАТО: вряд ли кто-то хочет третьей мировой войны