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Путин оценил возможность начала третьей мировой войны - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:44 18.03.2024 (обновлено: 04:13 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933855235.html
Путин оценил возможность начала третьей мировой войны
Путин оценил возможность начала третьей мировой войны - РИА Новости, 18.03.2024
Путин оценил возможность начала третьей мировой войны
В случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован, заявил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:44
2024-03-18T04:13
владимир путин
россия
политика
николай харитонов
нато
леонид слуцкий (политик)
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", - сказал Путин, отвечая на вопрос, насколько вероятен полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО
"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО
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владимир путин, россия, политика, николай харитонов, нато, леонид слуцкий (политик)
Владимир Путин, Россия, Политика, Николай Харитонов, НАТО, Леонид Слуцкий (политик), Выборы президента России — 2024
Путин оценил возможность начала третьей мировой войны

Путин о конфликте России и НАТО: вряд ли кто-то хочет третьей мировой войны

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", - сказал Путин, отвечая на вопрос, насколько вероятен полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Военкор: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне
10 марта, 20:53
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинРоссияПолитикаНиколай ХаритоновНАТОЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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