https://ria.ru/20240318/putin-1933855235.html

Путин оценил возможность начала третьей мировой войны

Путин оценил возможность начала третьей мировой войны - РИА Новости, 18.03.2024

Путин оценил возможность начала третьей мировой войны

В случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован, заявил... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:44

2024-03-18T00:44

2024-03-18T04:13

владимир путин

россия

политика

николай харитонов

нато

леонид слуцкий (политик)

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", - сказал Путин, отвечая на вопрос, насколько вероятен полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240310/otpravka-1932189357.html

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"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО "В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО 2024-03-18T00:44 true PT0M15S

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владимир путин, россия, политика, николай харитонов, нато, леонид слуцкий (политик)