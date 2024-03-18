https://ria.ru/20240318/putin-1933854820.html
Путин лидирует в Удмуртии после обработки 97,86% протоколов
Путин лидирует в Удмуртии после обработки 97,86% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Удмуртии после обработки 97,86% протоколов
Владимир Путин побеждает с 81,78% голосов на выборах президента РФ в Удмуртии, Владислав Даванков идет вторым с 6,18%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:43
2024-03-18T00:43
2024-03-18T00:44
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 81,78% голосов на выборах президента РФ в Удмуртии, Владислав Даванков идет вторым с 6,18%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 97,86% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 81,78% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 6,18% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,42% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,23% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин лидирует в Удмуртии после обработки 97,86% протоколов
Путин побеждает с 81,78% на выборах в Удмуртии после обработки 97,86% протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 81,78% голосов на выборах президента РФ в Удмуртии, Владислав Даванков идет вторым с 6,18%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 97,86% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 81,78% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 6,18% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,42% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 4,23% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России