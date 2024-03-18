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Путин: в наши дни есть такие же власовцы, воюющие на стороне бандеровцев - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:43 18.03.2024 (обновлено: 01:26 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933854504.html
Путин: в наши дни есть такие же власовцы, воюющие на стороне бандеровцев
Путин: в наши дни есть такие же власовцы, воюющие на стороне бандеровцев - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: в наши дни есть такие же власовцы, воюющие на стороне бандеровцев
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сравнил "Русский добровольческий корпус"* (РДК*, признан в РФ террористической... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:43
2024-03-18T01:26
владимир путин
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сравнил "Русский добровольческий корпус"* (РДК*, признан в РФ террористической организацией и запрещен) с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны."В годы Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем родины Власовым, "власовцы". Вот они тоже воевали против своей родины с оружием в руках. Чем они закончили, хорошо известно", - сказал Путин в ходе общения с журналистами в своем избирательном штабе."Тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов. Сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Это совершенно очевидные вещи", - добавил он.Находясь под опекой гитлеровцев, бывший генерал Красной армии Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами - Русской освободительной армией (РОА). Власов был арестован советской военной контрразведкой СМЕРШ в мае 1945 года. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власова и ряд его сообщников-предателей повесили 1 августа 1946 года в Москве.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240318/diversii-1933861576.html
https://ria.ru/20240314/arest-1932877645.html
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владимир путин
Владимир Путин, Выборы президента России — 2024
Путин: в наши дни есть такие же власовцы, воюющие на стороне бандеровцев

Путин: сейчас есть такие же власовцы, воюющие на стороне бандеровцев

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сравнил "Русский добровольческий корпус"* (РДК*, признан в РФ террористической организацией и запрещен) с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны.
"В годы Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем родины Власовым, "власовцы". Вот они тоже воевали против своей родины с оружием в руках. Чем они закончили, хорошо известно", - сказал Путин в ходе общения с журналистами в своем избирательном штабе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Членов РДК* бросают на мясные штурмы, заявил Путин
01:06
"Тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов. Сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Это совершенно очевидные вещи", - добавил он.
Находясь под опекой гитлеровцев, бывший генерал Красной армии Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами - Русской освободительной армией (РОА). Власов был арестован советской военной контрразведкой СМЕРШ в мае 1945 года. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власова и ряд его сообщников-предателей повесили 1 августа 1946 года в Москве.

* Запрещенная в России террористическая организация.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Суд арестовал членов РДК* за подготовку терактов
14 марта, 10:28
 
Выборы президента России — 2024Владимир Путин
 
 
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