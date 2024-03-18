https://ria.ru/20240318/putin-1933854299.html

"Еще не все потеряно". Путин пошутил о будущем США

"Еще не все потеряно". Путин пошутил о будущем США - РИА Новости, 18.03.2024

"Еще не все потеряно". Путин пошутил о будущем США

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин обратил внимание на присутствие в его избирательном штабе одного журналиста из США и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:41

2024-03-18T00:41

2024-03-18T01:17

выборы президента россии — 2024

сша

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владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин обратил внимание на присутствие в его избирательном штабе одного журналиста из США и заявил, что для Штатов еще не все потеряно."Спасибо, что вы здесь и несмотря на ваш критический настрой. Вы все-таки выслушиваете мой ответ, не очень, наверное, приятный, но и вы старались задать мне какие-то каверзные вопросы. Но тем не менее вы здесь, и это говорит о том, что не все еще потеряно для Соединенных Штатов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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сша, россия, владимир путин