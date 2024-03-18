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"Еще не все потеряно". Путин пошутил о будущем США - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:41 18.03.2024 (обновлено: 01:17 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933854299.html
"Еще не все потеряно". Путин пошутил о будущем США
"Еще не все потеряно". Путин пошутил о будущем США - РИА Новости, 18.03.2024
"Еще не все потеряно". Путин пошутил о будущем США
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин обратил внимание на присутствие в его избирательном штабе одного журналиста из США и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:41
2024-03-18T01:17
выборы президента россии — 2024
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин обратил внимание на присутствие в его избирательном штабе одного журналиста из США и заявил, что для Штатов еще не все потеряно."Спасибо, что вы здесь и несмотря на ваш критический настрой. Вы все-таки выслушиваете мой ответ, не очень, наверное, приятный, но и вы старались задать мне какие-то каверзные вопросы. Но тем не менее вы здесь, и это говорит о том, что не все еще потеряно для Соединенных Штатов", - сказал Путин.
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сша, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, США, Россия, Владимир Путин
"Еще не все потеряно". Путин пошутил о будущем США

Путин пошутил о присутствии в его избирательном штабе американского журналиста

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин обратил внимание на присутствие в его избирательном штабе одного журналиста из США и заявил, что для Штатов еще не все потеряно.
"Спасибо, что вы здесь и несмотря на ваш критический настрой. Вы все-таки выслушиваете мой ответ, не очень, наверное, приятный, но и вы старались задать мне какие-то каверзные вопросы. Но тем не менее вы здесь, и это говорит о том, что не все еще потеряно для Соединенных Штатов", - сказал Путин.
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