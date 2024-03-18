https://ria.ru/20240318/putin-1933852110.html
Путин прокомментировал попытки помешать выборам в России извне
Путин прокомментировал попытки помешать выборам в России извне - РИА Новости, 18.03.2024
Путин прокомментировал попытки помешать выборам в России извне
Внешние силы, которые пытались помешать выборам президента в РФ, будут действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют, считает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:32
2024-03-18T00:32
2024-03-18T01:33
россия
политика
выборы президента россии — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Внешние силы, которые пытались помешать выборам президента в РФ, будут действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют, считает кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Но все-таки приходит новое поколение специалистов (которые борются против России на стороне недружественных стран), они реально оценивают происходящие события. Думаю, что они будут действовать более изощрённо, но целей своих в отношении России не поменяют", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933859174.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Выборы президента России — 2024, Владимир Путин
Путин прокомментировал попытки помешать выборам в России извне
Путин: в своих планах против России внешние силы будут действовать изощренно
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Внешние силы, которые пытались помешать выборам президента в РФ, будут действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют, считает кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Но все-таки приходит новое поколение специалистов (которые борются против России на стороне недружественных стран), они реально оценивают происходящие события. Думаю, что они будут действовать более изощрённо, но целей своих в отношении России не поменяют", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба.
Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России