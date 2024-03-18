https://ria.ru/20240318/putin-1933852110.html

Путин прокомментировал попытки помешать выборам в России извне

Путин прокомментировал попытки помешать выборам в России извне - РИА Новости, 18.03.2024

Путин прокомментировал попытки помешать выборам в России извне

Внешние силы, которые пытались помешать выборам президента в РФ, будут действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют, считает... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:32

2024-03-18T00:32

2024-03-18T01:33

россия

политика

выборы президента россии — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Внешние силы, которые пытались помешать выборам президента в РФ, будут действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют, считает кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Но все-таки приходит новое поколение специалистов (которые борются против России на стороне недружественных стран), они реально оценивают происходящие события. Думаю, что они будут действовать более изощрённо, но целей своих в отношении России не поменяют", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933859174.html

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россия, политика, владимир путин