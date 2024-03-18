https://ria.ru/20240318/putin-1933851405.html

Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов

Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов

Владимир Путин побеждает с 84,25% голосов на выборах президента РФ в Псковской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,90%, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:30

2024-03-18T00:30

2024-03-18T00:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

псковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933850777_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_ae606905e9178074951bc98f8149eba0.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,25% голосов на выборах президента РФ в Псковской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,90%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 96,34% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,25% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,90% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,86% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,32% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

россия

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, псковская область