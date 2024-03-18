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Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:30 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933851405.html
Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов
Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов
Владимир Путин побеждает с 84,25% голосов на выборах президента РФ в Псковской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,90%, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:30
2024-03-18T00:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
псковская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,25% голосов на выборах президента РФ в Псковской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,90%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 96,34% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,25% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,90% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,86% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,32% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, псковская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Псковская область
Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов

Путин побеждает с 84,25% в Псковской области после обработки 96,34% протоколов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,25% голосов на выборах президента РФ в Псковской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,90%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 96,34% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,25% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,90% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,86% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,32% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Вчера, 21:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияПсковская область
 
 
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