https://ria.ru/20240318/putin-1933851405.html
Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов
Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов
Владимир Путин побеждает с 84,25% голосов на выборах президента РФ в Псковской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,90%, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:30
2024-03-18T00:30
2024-03-18T00:30
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,25% голосов на выборах президента РФ в Псковской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,90%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 96,34% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,25% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,90% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,86% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,32% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, псковская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Псковская область
Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов
Путин побеждает с 84,25% в Псковской области после обработки 96,34% протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,25% голосов на выборах президента РФ в Псковской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,90%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 96,34% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,25% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,90% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,86% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,32% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России