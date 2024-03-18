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Путин не видит признаков демократии в предвыборных процессах в США - РИА Новости, 18.03.2024
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00:25 18.03.2024 (обновлено: 00:53 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933850367.html
Путин не видит признаков демократии в предвыборных процессах в США
Путин не видит признаков демократии в предвыборных процессах в США - РИА Новости, 18.03.2024
Путин не видит признаков демократии в предвыборных процессах в США
Есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:25
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сша
владимир путин
вашингтон (штат)
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона, сообщил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин."Я имею все основания полагать, что никакой демократии, во всяком случае, в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе в США. сегодня мы не наблюдаем", - отметил Путин в ходе общения с журналистами в своем избирательном штабе.Глава государства подчеркнул, что в ходе выборов в США наблюдается "использование административных ресурсов, судебной системы"."Это же стало просто смешным и позором на весь мир для США", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240314/vybory-1933077116.html
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сша, владимир путин, вашингтон (штат), россия
США, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Россия
Путин не видит признаков демократии в предвыборных процессах в США

Путин заявил, что не видит никакой демократии в предвыборных процессах в США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона, сообщил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.
«
"Я имею все основания полагать, что никакой демократии, во всяком случае, в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе в США. сегодня мы не наблюдаем", - отметил Путин в ходе общения с журналистами в своем избирательном штабе.
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СШАВладимир ПутинВашингтон (штат)Россия
 
 
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