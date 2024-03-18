https://ria.ru/20240318/putin-1933850367.html

Путин не видит признаков демократии в предвыборных процессах в США

Путин не видит признаков демократии в предвыборных процессах в США - РИА Новости, 18.03.2024

Путин не видит признаков демократии в предвыборных процессах в США

Есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:25

2024-03-18T00:25

2024-03-18T00:53

сша

владимир путин

вашингтон (штат)

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона, сообщил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин."Я имею все основания полагать, что никакой демократии, во всяком случае, в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе в США. сегодня мы не наблюдаем", - отметил Путин в ходе общения с журналистами в своем избирательном штабе.Глава государства подчеркнул, что в ходе выборов в США наблюдается "использование административных ресурсов, судебной системы"."Это же стало просто смешным и позором на весь мир для США", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240314/vybory-1933077116.html

https://ria.ru/20240304/ssha-1931102480.html

сша

вашингтон (штат)

россия

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сша, владимир путин, вашингтон (штат), россия