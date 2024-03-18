https://ria.ru/20240318/putin-1933848969.html

Путин назвал отношения России и Китая очень устойчивыми

Путин назвал отношения России и Китая очень устойчивыми - РИА Новости, 18.03.2024

Путин назвал отношения России и Китая очень устойчивыми

Отношения России и Китая очень устойчивы, они дополняют друг друга, это взаимодействие сохранится, сказал кандидат в президенты и действующий глава государства... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:22

2024-03-18T00:22

2024-03-18T01:56

россия

китай

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая очень устойчивы, они дополняют друг друга, это взаимодействие сохранится, сказал кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин."Наши отношения, они сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий, они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики", - сказал Путин во время посещения своего избирательного штаба.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240318/tayvan-1933848201.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), политика