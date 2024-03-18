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Путин назвал отношения России и Китая очень устойчивыми - РИА Новости, 18.03.2024
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00:22 18.03.2024 (обновлено: 01:56 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933848969.html
Путин назвал отношения России и Китая очень устойчивыми
Путин назвал отношения России и Китая очень устойчивыми - РИА Новости, 18.03.2024
Путин назвал отношения России и Китая очень устойчивыми
Отношения России и Китая очень устойчивы, они дополняют друг друга, это взаимодействие сохранится, сказал кандидат в президенты и действующий глава государства... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:22
2024-03-18T01:56
россия
китай
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая очень устойчивы, они дополняют друг друга, это взаимодействие сохранится, сказал кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин."Наши отношения, они сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий, они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики", - сказал Путин во время посещения своего избирательного штаба.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, китай, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Политика
Путин назвал отношения России и Китая очень устойчивыми

Путин: отношения Россия и КНР очень устойчивы, они дополняют друг друга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая очень устойчивы, они дополняют друг друга, это взаимодействие сохранится, сказал кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин.
"Наши отношения, они сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий, они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики", - сказал Путин во время посещения своего избирательного штаба.
Изображение тайваньского флага - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин назвал Тайвань частью Китая
00:17
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
РоссияКитайВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Политика
 
 
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