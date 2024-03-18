https://ria.ru/20240318/putin-1933847930.html

Путин лидирует на выборах в Оренбургской области

Путин лидирует на выборах в Оренбургской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует на выборах в Оренбургской области

Владимир Путин побеждает с 86,96% голосов на выборах президента РФ в Оренбургской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,10%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:15

2024-03-18T00:15

2024-03-18T00:26

выборы президента россии — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 86,96% голосов на выборах президента РФ в Оренбургской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,10%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 98,65% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 86,96% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,10% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,48% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 2,82% голосов,Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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владимир путин