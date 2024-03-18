https://ria.ru/20240318/putin-1933847511.html

Путин лидирует на выборах в Мурманской области с 83,98 процента голосов

Путин лидирует на выборах в Мурманской области с 83,98 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует на выборах в Мурманской области с 83,98 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Мурманской области с 83,98% голосов после обработки 64% протоколов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:13

2024-03-18T00:13

2024-03-18T01:26

выборы президента россии — 2024

владимир путин

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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Мурманской области с 83,98% голосов после обработки 64% протоколов, сообщается в Telegram-канале областной избирательной комиссии."Путин Владимир Владимирович – 83,98%, Даванков Владислав Андреевич – 6,49%, Слуцкий Леонид Эдуардович – 4,14%, Харитонов Николай Михайлович – 3,71%", - приводятся в сообщении данные.Отмечается, что явка составила 74,4% избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование шло три дня: 15, 16 и 17 марта. В Мурманской области избиратели могли проголосовать дистанционно.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

владимир путин