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Путин лидирует на выборах в Мурманской области с 83,98 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:13 18.03.2024 (обновлено: 01:26 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933847511.html
Путин лидирует на выборах в Мурманской области с 83,98 процента голосов
Путин лидирует на выборах в Мурманской области с 83,98 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует на выборах в Мурманской области с 83,98 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Мурманской области с 83,98% голосов после обработки 64% протоколов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:13
2024-03-18T01:26
выборы президента россии — 2024
владимир путин
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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Мурманской области с 83,98% голосов после обработки 64% протоколов, сообщается в Telegram-канале областной избирательной комиссии."Путин Владимир Владимирович – 83,98%, Даванков Владислав Андреевич – 6,49%, Слуцкий Леонид Эдуардович – 4,14%, Харитонов Николай Михайлович – 3,71%", - приводятся в сообщении данные.Отмечается, что явка составила 74,4% избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование шло три дня: 15, 16 и 17 марта. В Мурманской области избиратели могли проголосовать дистанционно.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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владимир путин
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах в Мурманской области с 83,98 процента голосов

Путин лидирует в Мурманской области с 83,98% после обработки 64% протоколов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин посещает свой избирательный штаб
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин посещает свой избирательный штаб - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Мурманской области с 83,98% голосов после обработки 64% протоколов, сообщается в Telegram-канале областной избирательной комиссии.
"Путин Владимир Владимирович – 83,98%, Даванков Владислав Андреевич – 6,49%, Слуцкий Леонид Эдуардович – 4,14%, Харитонов Николай Михайлович – 3,71%", - приводятся в сообщении данные.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Вчера, 21:00
Отмечается, что явка составила 74,4% избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование шло три дня: 15, 16 и 17 марта. В Мурманской области избиратели могли проголосовать дистанционно.
 
Выборы президента России — 2024Владимир Путин
 
 
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