https://ria.ru/20240318/putin-1933845542.html
Путин поблагодарил россиян за доверие
Путин поблагодарил россиян за доверие - РИА Новости, 18.03.2024
Путин поблагодарил россиян за доверие
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил всех россиян за доверие, он отметил, что сделает все, что в его силах, чтобы РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:05
2024-03-18T00:05
2024-03-18T00:37
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил всех россиян за доверие, он отметил, что сделает все, что в его силах, чтобы достичь приоритетные задачи и цели."Благодарю вас, всех граждан России за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь те цели, которые мы считаем абсолютно приоритетными", - сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе.
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владимир путин, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин поблагодарил россиян за доверие
Путин поблагодарил россиян за оказанное ему доверие
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил всех россиян за доверие, он отметил, что сделает все, что в его силах, чтобы достичь приоритетные задачи и цели.
"Благодарю вас, всех граждан России за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь те цели, которые мы считаем абсолютно приоритетными", - сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе.
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