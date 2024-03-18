https://ria.ru/20240318/putin-1933845542.html

Путин поблагодарил россиян за доверие

Путин поблагодарил россиян за доверие - РИА Новости, 18.03.2024

Путин поблагодарил россиян за доверие

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил всех россиян за доверие, он отметил, что сделает все, что в его силах, чтобы РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:05

2024-03-18T00:05

2024-03-18T00:37

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил всех россиян за доверие, он отметил, что сделает все, что в его силах, чтобы достичь приоритетные задачи и цели."Благодарю вас, всех граждан России за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь те цели, которые мы считаем абсолютно приоритетными", - сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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2024

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владимир путин, политика, россия