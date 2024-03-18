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Путин прокомментировал высокую явку на выборах
Путин прокомментировал высокую явку на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Путин прокомментировал высокую явку на выборах
Результаты явки на выборах президента РФ показывают, что россияне чувствуют, что именно от них зависит очень многое, заявил журналистам кандидат в президенты РФ РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:04
2024-03-18T00:04
2024-03-18T00:18
выборы президента россии — 2024
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Результаты явки на выборах президента РФ показывают, что россияне чувствуют, что именно от них зависит очень многое, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Результаты, в том числе и прежде всего явки, показывают, что рядовые люди чувствуют это и понимают, что именно от них многое и очень многое зависит", - сказал Путин.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия
Выборы президента России — 2024, Россия
Путин прокомментировал высокую явку на выборах
Путин: россияне чувствуют, что от них зависит очень много
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Результаты явки на выборах президента РФ показывают, что россияне чувствуют, что именно от них зависит очень многое, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Результаты, в том числе и прежде всего явки, показывают, что рядовые люди чувствуют это и понимают, что именно от них многое и очень многое зависит", - сказал Путин.
Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.