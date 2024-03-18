https://ria.ru/20240318/putin-1933845401.html

Путин прокомментировал высокую явку на выборах

Путин прокомментировал высокую явку на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Путин прокомментировал высокую явку на выборах

Результаты явки на выборах президента РФ показывают, что россияне чувствуют, что именно от них зависит очень многое, заявил журналистам кандидат в президенты РФ РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:04

2024-03-18T00:04

2024-03-18T00:18

выборы президента россии — 2024

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Результаты явки на выборах президента РФ показывают, что россияне чувствуют, что именно от них зависит очень многое, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Результаты, в том числе и прежде всего явки, показывают, что рядовые люди чувствуют это и понимают, что именно от них многое и очень многое зависит", - сказал Путин.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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