https://ria.ru/20240318/putin-1933844091.html
Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты
Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты - РИА Новости, 18.03.2024
Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты
Все планы по развитию России, которые ранее были озвучены в послании президента Федеральному собранию, будут решены, цели будут достигнуты, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:01
2024-03-18T00:01
2024-03-18T00:06
выборы президента россии — 2024
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политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Все планы по развитию России, которые ранее были озвучены в послании президента Федеральному собранию, будут решены, цели будут достигнуты, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие - если не сказать по некоторым направлениям грандиозные - планы, которые были задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты", - отметил глава государства в ходе выступления в своем избирательном штабе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты
Путин: все задуманные планы, все цели по развитию России будут достигнуты
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Все планы по развитию России, которые ранее были озвучены в послании президента Федеральному собранию, будут решены, цели будут достигнуты, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие - если не сказать по некоторым направлениям грандиозные - планы, которые были задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты", - отметил глава государства в ходе выступления в своем избирательном штабе.