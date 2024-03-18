https://ria.ru/20240318/putin-1933844091.html

Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты

Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты - РИА Новости, 18.03.2024

Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты

Все планы по развитию России, которые ранее были озвучены в послании президента Федеральному собранию, будут решены, цели будут достигнуты, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:01

2024-03-18T00:01

2024-03-18T00:06

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Все планы по развитию России, которые ранее были озвучены в послании президента Федеральному собранию, будут решены, цели будут достигнуты, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие - если не сказать по некоторым направлениям грандиозные - планы, которые были задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты", - отметил глава государства в ходе выступления в своем избирательном штабе.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика