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Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:01 18.03.2024 (обновлено: 00:06 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933844091.html
Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты
Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты - РИА Новости, 18.03.2024
Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты
Все планы по развитию России, которые ранее были озвучены в послании президента Федеральному собранию, будут решены, цели будут достигнуты, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:01
2024-03-18T00:06
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Все планы по развитию России, которые ранее были озвучены в послании президента Федеральному собранию, будут решены, цели будут достигнуты, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие - если не сказать по некоторым направлениям грандиозные - планы, которые были задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты", - отметил глава государства в ходе выступления в своем избирательном штабе.
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россия, владимир путин, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что все цели по развитию России будут достигнуты

Путин: все задуманные планы, все цели по развитию России будут достигнуты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Все планы по развитию России, которые ранее были озвучены в послании президента Федеральному собранию, будут решены, цели будут достигнуты, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие - если не сказать по некоторым направлениям грандиозные - планы, которые были задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты", - отметил глава государства в ходе выступления в своем избирательном штабе.
© ИнфографикаРезультаты Владимира Путина на президентских выборах
Результаты Владимира Путина на президентских выборах
© Инфографика
Результаты Владимира Путина на президентских выборах
 
Выборы президента России — 2024РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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