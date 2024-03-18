https://ria.ru/20240318/pushkov-1933892224.html

"Галльский петух": Пушков поднял на смех Макрона

"Галльский петух": Пушков поднял на смех Макрона - РИА Новости, 18.03.2024

"Галльский петух": Пушков поднял на смех Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об Украине продемонстрировал неспособность играть стратегическую роль в Европе, такое мнение в своем... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T06:30

2024-03-18T06:30

2024-03-18T06:32

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об Украине продемонстрировал неспособность играть стратегическую роль в Европе, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщила газета The Telegraph со ссылкой на европейских политиков, Макрон сменил тон по Украине из-за отчаянного желания вернуть Парижу престиж в Европе и на мировой арене."Макрон выбрал странный способ заявить о стратегической роли Франции в Европе и поднять ее престиж. Либо британское издание ошибается, либо галльский петух (аллегорическое название и символ Франции. – ред.) бросился в бой, не подумав и не просчитав реакцию других стран НАТО", — написал Пушков.Он задался вопросом, о какой особой роли Франции может идти речь, если ее лидера фактически поддержали лишь в Чехии и Прибалтике."Как выяснилось на днях, вроде бы и Макрон уже не планировал, а всего лишь призывал "быть готовыми". А в самом последнем интервью заявил, что все же кого-то направит, но кого и в каком количестве — не сообщил", — напомнил сенатор, назвав происходящее сумбуром.Как добавил Пушков, эта ситуация показывает, что стратегическая роль Макрону "не по зубам", при этом мало кто в НАТО решится эту роль ему доверить.Ранее Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине. Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html

https://ria.ru/20240318/frantsiya-1933855983.html

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в мире, франция, украина, европа, эммануэль макрон, алексей пушков, владимир путин, нато