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"Галльский петух": Пушков поднял на смех Макрона - РИА Новости, 18.03.2024
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06:30 18.03.2024 (обновлено: 06:32 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/pushkov-1933892224.html
"Галльский петух": Пушков поднял на смех Макрона
"Галльский петух": Пушков поднял на смех Макрона - РИА Новости, 18.03.2024
"Галльский петух": Пушков поднял на смех Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об Украине продемонстрировал неспособность играть стратегическую роль в Европе, такое мнение в своем... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:30
2024-03-18T06:32
в мире
франция
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европа
эммануэль макрон
алексей пушков
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об Украине продемонстрировал неспособность играть стратегическую роль в Европе, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.Как ранее сообщила газета The Telegraph со ссылкой на европейских политиков, Макрон сменил тон по Украине из-за отчаянного желания вернуть Парижу престиж в Европе и на мировой арене."Макрон выбрал странный способ заявить о стратегической роли Франции в Европе и поднять ее престиж. Либо британское издание ошибается, либо галльский петух (аллегорическое название и символ Франции. – ред.) бросился в бой, не подумав и не просчитав реакцию других стран НАТО", — написал Пушков.Он задался вопросом, о какой особой роли Франции может идти речь, если ее лидера фактически поддержали лишь в Чехии и Прибалтике."Как выяснилось на днях, вроде бы и Макрон уже не планировал, а всего лишь призывал "быть готовыми". А в самом последнем интервью заявил, что все же кого-то направит, но кого и в каком количестве — не сообщил", — напомнил сенатор, назвав происходящее сумбуром.Как добавил Пушков, эта ситуация показывает, что стратегическая роль Макрону "не по зубам", при этом мало кто в НАТО решится эту роль ему доверить.Ранее Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине. Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html
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в мире, франция, украина, европа, эммануэль макрон, алексей пушков, владимир путин, нато
В мире, Франция, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Владимир Путин, НАТО
"Галльский петух": Пушков поднял на смех Макрона

Пушков: Макрон показал неспособность играть стратегическую роль в Европе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об Украине продемонстрировал неспособность играть стратегическую роль в Европе, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
Как ранее сообщила газета The Telegraph со ссылкой на европейских политиков, Макрон сменил тон по Украине из-за отчаянного желания вернуть Парижу престиж в Европе и на мировой арене.
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"Макрон выбрал странный способ заявить о стратегической роли Франции в Европе и поднять ее престиж. Либо британское издание ошибается, либо галльский петух (аллегорическое название и символ Франции. – ред.) бросился в бой, не подумав и не просчитав реакцию других стран НАТО", — написал Пушков.
Он задался вопросом, о какой особой роли Франции может идти речь, если ее лидера фактически поддержали лишь в Чехии и Прибалтике.
«
"Как выяснилось на днях, вроде бы и Макрон уже не планировал, а всего лишь призывал "быть готовыми". А в самом последнем интервью заявил, что все же кого-то направит, но кого и в каком количестве — не сообщил", — напомнил сенатор, назвав происходящее сумбуром.
Как добавил Пушков, эта ситуация показывает, что стратегическая роль Макрону "не по зубам", при этом мало кто в НАТО решится эту роль ему доверить.
Ранее Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине. Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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