"Галльский петух": Пушков поднял на смех Макрона
Пушков: Макрон показал неспособность играть стратегическую роль в Европе
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об Украине продемонстрировал неспособность играть стратегическую роль в Европе, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
Как ранее сообщила газета The Telegraph со ссылкой на европейских политиков, Макрон сменил тон по Украине из-за отчаянного желания вернуть Парижу престиж в Европе и на мировой арене.
"Макрон выбрал странный способ заявить о стратегической роли Франции в Европе и поднять ее престиж. Либо британское издание ошибается, либо галльский петух (аллегорическое название и символ Франции. – ред.) бросился в бой, не подумав и не просчитав реакцию других стран НАТО", — написал Пушков.
Он задался вопросом, о какой особой роли Франции может идти речь, если ее лидера фактически поддержали лишь в Чехии и Прибалтике.
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"Как выяснилось на днях, вроде бы и Макрон уже не планировал, а всего лишь призывал "быть готовыми". А в самом последнем интервью заявил, что все же кого-то направит, но кого и в каком количестве — не сообщил", — напомнил сенатор, назвав происходящее сумбуром.
Как добавил Пушков, эта ситуация показывает, что стратегическая роль Макрону "не по зубам", при этом мало кто в НАТО решится эту роль ему доверить.
Ранее Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине. Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.