https://ria.ru/20240318/punkt-1933888300.html

Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62

Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62 - РИА Новости, 18.03.2024

Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62

Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины авиабомбами М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:26

2024-03-18T05:26

2024-03-18T05:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины авиабомбами М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ. "Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО", - рассказали в ведомстве. Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными. Су-34 несёт по четыре таких бомбы, каждая из которых содержит 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Как уточнили в министерстве, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета. Фронтовые бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.

https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

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безопасность, украина, россия, донецкая народная республика