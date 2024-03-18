https://ria.ru/20240318/punkt-1933888300.html
Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62
Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62 - РИА Новости, 18.03.2024
Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62
Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины авиабомбами М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:26
2024-03-18T05:26
2024-03-18T05:26
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины авиабомбами М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ. "Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО", - рассказали в ведомстве. Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными. Су-34 несёт по четыре таких бомбы, каждая из которых содержит 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Как уточнили в министерстве, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета. Фронтовые бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62
Минобороны: Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ авиабомбами М-62
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины авиабомбами М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.
"Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО", - рассказали в ведомстве.
"Выжить невозможно". В ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия
Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными. Су-34 несёт по четыре таких бомбы, каждая из которых содержит 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Как уточнили в министерстве, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине