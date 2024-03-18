https://ria.ru/20240318/punkt-1933887347.html

Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска

Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска - РИА Новости, 18.03.2024

Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска

Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:15

2024-03-18T05:15

2024-03-18T08:10

специальная военная операция на украине

артемовск

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ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны."На Артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", — рассказали в оборонном ведомстве.Во время воздушной разведки украинских позиций десантники выявили основные огневые точки и укрытия противника, которые занимала пехота, после чего нанесли артудар, подавив основные вражеские орудия.После этого десантники на бронемашинах БМД-2 подошли с разных направлений к вражеским позициям и взяли их штурмом, подавив противника огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручными гранатами. Заняв опорник противника, десантники полностью его зачистили.

https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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артемовск, вооруженные силы украины, россия, безопасность, бмд-2