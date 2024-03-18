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Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 18.03.2024 (обновлено: 08:10 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/punkt-1933887347.html
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска - РИА Новости, 18.03.2024
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:15
2024-03-18T08:10
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны."На Артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", — рассказали в оборонном ведомстве.Во время воздушной разведки украинских позиций десантники выявили основные огневые точки и укрытия противника, которые занимала пехота, после чего нанесли артудар, подавив основные вражеские орудия.После этого десантники на бронемашинах БМД-2 подошли с разных направлений к вражеским позициям и взяли их штурмом, подавив противника огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручными гранатами. Заняв опорник противника, десантники полностью его зачистили.
https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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артемовск, вооруженные силы украины, россия, безопасность, бмд-2
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, БМД-2
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска

МО: десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны.
"На Артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", — рассказали в оборонном ведомстве.
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Во время воздушной разведки украинских позиций десантники выявили основные огневые точки и укрытия противника, которые занимала пехота, после чего нанесли артудар, подавив основные вражеские орудия.
После этого десантники на бронемашинах БМД-2 подошли с разных направлений к вражеским позициям и взяли их штурмом, подавив противника огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручными гранатами. Заняв опорник противника, десантники полностью его зачистили.

За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город освободили 20 мая 2023 года, сейчас он находится под контролем России.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьБМД-2
 
 
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