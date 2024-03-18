https://ria.ru/20240318/punkt-1933887347.html
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска - РИА Новости, 18.03.2024
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска
Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:15
2024-03-18T05:15
2024-03-18T08:10
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
россия
безопасность
бмд-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Ивановские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщили в Минобороны."На Артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", — рассказали в оборонном ведомстве.Во время воздушной разведки украинских позиций десантники выявили основные огневые точки и укрытия противника, которые занимала пехота, после чего нанесли артудар, подавив основные вражеские орудия.После этого десантники на бронемашинах БМД-2 подошли с разных направлений к вражеским позициям и взяли их штурмом, подавив противника огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручными гранатами. Заняв опорник противника, десантники полностью его зачистили.
https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, вооруженные силы украины, россия, безопасность, бмд-2
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, БМД-2
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска
МО: десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении