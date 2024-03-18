https://ria.ru/20240318/protsenty-1934104720.html

МИД Польши сообщил о принятии решения по процентам от российских активов

МИД Польши сообщил о принятии решения по процентам от российских активов - РИА Новости, 18.03.2024

МИД Польши сообщил о принятии решения по процентам от российских активов

Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе приняли политическое решение о передаче Киеву процентов от замороженных российских активов, заявил журналистам РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:16

2024-03-18T20:16

2024-03-18T21:32

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радослав сикорский

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ВАРШАВА, 18 мар — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе приняли политическое решение о передаче Киеву процентов от замороженных российских активов, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его выступление транслирует Польское телевидение."Сегодня на Совете по иностранным делам мы продвинулись в этом вопросе, а именно политическое, хотя еще не юридическое решение о том, что проценты от капитала (от замороженных в ЕС российских активов. — Прим. ред.) будут применены в пользу Украины", — сказал он.По словам Сикорского, сам он выступает за то, чтобы использовать эти средства для закупок оружия для Киева. Он заявил, что Россия "не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине", поэтому "лучше применить их сейчас".После начала спецоперации на Украине Европейский союз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС — в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023-го компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать для помощи Украине.В середине февраля Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от замороженных резервов для использования в интересах бывшей советской республики. В нем говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка России на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций Евросоюза. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.Помимо этого, газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога. По данным издания, поддерживающая киевский режим коалиция потребует от Москвы погасить этот долг, а при отказе наложит арест на заблокированные резервы.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.

https://ria.ru/20240314/aktivy-1932963104.html

https://ria.ru/20240311/aktivy-1932393231.html

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

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в мире, украина, польша, россия, радослав сикорский, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии