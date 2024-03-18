https://ria.ru/20240318/protokol-1933878053.html

В ДНР подписали итоговый протокол по результатам выборов президента

В ДНР подписали итоговый протокол по результатам выборов президента - РИА Новости, 18.03.2024

В ДНР подписали итоговый протокол по результатам выборов президента

Члены избирательной комиссии в ДНР подписали итоговый протокол по результатам выборов президента РФ в регионе, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:07

2024-03-18T03:07

2024-03-18T03:07

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

донбасс

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

владимир высоцкий (автор песен)

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Члены избирательной комиссии в ДНР подписали итоговый протокол по результатам выборов президента РФ в регионе, передает корреспондент РИА новости. Итоговый протокол составляется по данным территориальных избирательных комиссий и подписывается членами избиркома. Протокол передадут в ЦИК РФ для дальнейшей обработки. В итоговом протоколе и сводной таблице к нему отражены результаты выборов президента РФ на территории ДНР - общее количество проголосовавших и результаты волеизъявления в количественном и процентном соотношении. "Члены нашей комиссии подписали итоговый протокол о результатах выборов на территории ДНР и сводную таблицу к нему. Эти два документа финализируют за собой всю электоральную кампанию, которая происходила в 2024 году в регионе. Собственно говоря, эти документы подвели черту под голосованием Донбасса, подвели черту по тем результатом, который был набран кандидатами, и показали то, как проголосовал Донбасс. Край шахтеров, металлургов, учителей, врачей - край тружеников", - сказал после итогового заседания глава избиркома региона Владимир Высоцкий. Президентские выборы в России продлились три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Согласно результатам голосования, в ДНР за Даванкова проголосовали 1,33% (23 788 голосов), за Путина – 95,23% (1 705 786), за Слуцкого – 1,53% (27 360), за Харитонова – 1,62% (29 003).

https://ria.ru/20240318/chukotka-1933877543.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933871144.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933862446.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, донбасс, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, владимир высоцкий (автор песен)