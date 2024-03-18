https://ria.ru/20240318/protivnik-1933847798.html
На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин
На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что российские войска "кромсают" противника на некоторых участках фронта. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:14
2024-03-18T00:14
2024-03-18T01:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что российские войска "кромсают" противника на некоторых участках фронта."Парни их – противника – просто кромсают сейчас, продвижение каждый день. Аккуратно, но каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933853034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин
Путин: на некоторых участках ВС России ежедневно "кромсают" противника