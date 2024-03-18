https://ria.ru/20240318/protivnik-1933847798.html

На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин

На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024

На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что российские войска "кромсают" противника на некоторых участках фронта. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:14

2024-03-18T00:14

2024-03-18T01:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что российские войска "кромсают" противника на некоторых участках фронта."Парни их – противника – просто кромсают сейчас, продвижение каждый день. Аккуратно, но каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона", - сказал Путин в своем избирательном штабе.

https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933853034.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир путин, россия