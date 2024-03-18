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На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 18.03.2024 (обновлено: 01:00 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/protivnik-1933847798.html
На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин
На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что российские войска "кромсают" противника на некоторых участках фронта. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:14
2024-03-18T01:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что российские войска "кромсают" противника на некоторых участках фронта."Парни их – противника – просто кромсают сейчас, продвижение каждый день. Аккуратно, но каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933853034.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
На некоторых участках российские войска "кромсают" противника, заявил Путин

Путин: на некоторых участках ВС России ежедневно "кромсают" противника

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что российские войска "кромсают" противника на некоторых участках фронта.
«
"Парни их – противника – просто кромсают сейчас, продвижение каждый день. Аккуратно, но каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
Путин о возможности создания санитарной зоны у границы с Украиной - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин не исключил создания санитарной зоны на территориях киевского режима
00:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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