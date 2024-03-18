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В ГД внесли проект денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах
В ГД внесли проект денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах - РИА Новости, 18.03.2024
В ГД внесли проект денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах
Кабмин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения между правительством РФ и украинским кабмином об учреждении и условиях деятельности... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:46
2024-03-18T12:46
2024-03-18T12:46
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения между правительством РФ и украинским кабмином об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, он доступен в электронной базе Думы. "Денонсировать Соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933877095.html
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украина, госдума рф, рцнк, россия, москва
Украина, Госдума РФ, РЦНК, Россия, Москва
В ГД внесли проект денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах
В Госдуму внесли проект разрыва соглашения с Украиной о культурных центрах