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Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед - РИА Новости, 18.03.2024
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01:00 18.03.2024
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Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед
Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед
Проект "Время героев" - не пропагандистские заявления, это работа на годы, уже поступили тысячи заявлений, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:00
2024-03-18T01:00
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Проект "Время героев" - не пропагандистские заявления, это работа на годы, уже поступили тысячи заявлений, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Это не какой-то пропагандистский шаг, я надеюсь, что это будет спокойная, методичная, серьезная работа, рассчитанная на годы вперед", - сказал Путин. Он добавил, что "уже поступило свыше 30 тысяч заявлений". "Конечно, первый шаг - это будет несколько десятков, отбор должен произойти, потом следующие шаги, потом будем расширять эту работу, но будем обязательно двигаться по этому направлению", - заключил Путин.
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владимир путин
Владимир Путин

Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Проект "Время героев" - не пропагандистские заявления, это работа на годы, уже поступили тысячи заявлений, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
«
"Это не какой-то пропагандистский шаг, я надеюсь, что это будет спокойная, методичная, серьезная работа, рассчитанная на годы вперед", - сказал Путин.
Он добавил, что "уже поступило свыше 30 тысяч заявлений".
"Конечно, первый шаг - это будет несколько десятков, отбор должен произойти, потом следующие шаги, потом будем расширять эту работу, но будем обязательно двигаться по этому направлению", - заключил Путин.
 
Владимир Путин
 
 
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