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Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед
Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед
Проект "Время героев" - не пропагандистские заявления, это работа на годы, уже поступили тысячи заявлений, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:00
2024-03-18T01:00
2024-03-18T01:00
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Проект "Время героев" - не пропагандистские заявления, это работа на годы, уже поступили тысячи заявлений, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Это не какой-то пропагандистский шаг, я надеюсь, что это будет спокойная, методичная, серьезная работа, рассчитанная на годы вперед", - сказал Путин. Он добавил, что "уже поступило свыше 30 тысяч заявлений". "Конечно, первый шаг - это будет несколько десятков, отбор должен произойти, потом следующие шаги, потом будем расширять эту работу, но будем обязательно двигаться по этому направлению", - заключил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Проект "Время героев" - не пропагандистские заявления, это работа на годы, уже поступили тысячи заявлений, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
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"Это не какой-то пропагандистский шаг, я надеюсь, что это будет спокойная, методичная, серьезная работа, рассчитанная на годы вперед", - сказал Путин.
Он добавил, что "уже поступило свыше 30 тысяч заявлений".
"Конечно, первый шаг - это будет несколько десятков, отбор должен произойти, потом следующие шаги, потом будем расширять эту работу, но будем обязательно двигаться по этому направлению", - заключил Путин.