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Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед

Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: проект "Время героев" - не пропаганда, это работа на годы вперед

Проект "Время героев" - не пропагандистские заявления, это работа на годы, уже поступили тысячи заявлений, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:00

2024-03-18T01:00

2024-03-18T01:00

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Проект "Время героев" - не пропагандистские заявления, это работа на годы, уже поступили тысячи заявлений, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Это не какой-то пропагандистский шаг, я надеюсь, что это будет спокойная, методичная, серьезная работа, рассчитанная на годы вперед", - сказал Путин. Он добавил, что "уже поступило свыше 30 тысяч заявлений". "Конечно, первый шаг - это будет несколько десятков, отбор должен произойти, потом следующие шаги, потом будем расширять эту работу, но будем обязательно двигаться по этому направлению", - заключил Путин.

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2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин