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Под Кировом создателя нарколаборатории отправили в колонию особого режима - РИА Новости, 18.03.2024
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16:40 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/prigovor-1934057097.html
Под Кировом создателя нарколаборатории отправили в колонию особого режима
Под Кировом создателя нарколаборатории отправили в колонию особого режима - РИА Новости, 18.03.2024
Под Кировом создателя нарколаборатории отправили в колонию особого режима
Один из организаторов крупной подпольной нарколаборатории в Кировской области осужден на более чем 16 лет лишения свободы, отбывать наказание ему предстоит в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:40
2024-03-18T16:40
происшествия
кировская область
россия
кирово-чепецкий район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Один из организаторов крупной подпольной нарколаборатории в Кировской области осужден на более чем 16 лет лишения свободы, отбывать наказание ему предстоит в самых суровых условиях - колонии особого режима, сообщает прокуратура региона. В суде установлено, что в период с декабря 2022 по апрель 2023 года уроженцы Кировской области приобрели земельный участок с домом и хозяйственной постройкой в деревне Глушонки Кирово-Чепецкого района и оборудовали там лабораторию для производства мефедрона. В середине апреля их преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, было изъято более 174 килограммов смеси наркотических средств и 146 килограммов прекурсоров. В отношении двух подсудимых было возбуждено уголовное дело статьям 228.1 УК РФ и 228.3 УК РФ (незаконное производство наркотиков и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере), третьему предъявили обвинение в пособничестве в производстве наркотиков. "Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 1 месяц и 16 лет 1 месяц соответственно. Их пособнику суд определил к отбытию наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого и особого режимов", – говорится в сообщении. Как уточнили агентству в прокуратуре, осужденный на 17 лет и его пособник, осужденный на 7 лет, будут отбывать наказание в колонии строгого режима, осужденный на 16 лет - в колонии особого режима. Земельный участок с домом и хозяйственной постройкой по ходатайству гособвинителя суд конфисковал в собственность государства.
https://ria.ru/20240304/prigovor-1931076625.html
https://ria.ru/20240201/narkotiki-1924820311.html
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кировская область
россия
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происшествия, кировская область, россия, кирово-чепецкий район
Происшествия, Кировская область, Россия, Кирово-Чепецкий район
Под Кировом создателя нарколаборатории отправили в колонию особого режима

Прокуратура: под Кировом создателя нарколаборатории отправили в колонию

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Один из организаторов крупной подпольной нарколаборатории в Кировской области осужден на более чем 16 лет лишения свободы, отбывать наказание ему предстоит в самых суровых условиях - колонии особого режима, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что в период с декабря 2022 по апрель 2023 года уроженцы Кировской области приобрели земельный участок с домом и хозяйственной постройкой в деревне Глушонки Кирово-Чепецкого района и оборудовали там лабораторию для производства мефедрона. В середине апреля их преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, было изъято более 174 килограммов смеси наркотических средств и 146 килограммов прекурсоров.
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В отношении двух подсудимых было возбуждено уголовное дело статьям 228.1 УК РФ и 228.3 УК РФ (незаконное производство наркотиков и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере), третьему предъявили обвинение в пособничестве в производстве наркотиков.
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 1 месяц и 16 лет 1 месяц соответственно. Их пособнику суд определил к отбытию наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого и особого режимов", – говорится в сообщении.
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Как уточнили агентству в прокуратуре, осужденный на 17 лет и его пособник, осужденный на 7 лет, будут отбывать наказание в колонии строгого режима, осужденный на 16 лет - в колонии особого режима.
Земельный участок с домом и хозяйственной постройкой по ходатайству гособвинителя суд конфисковал в собственность государства.
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