Под Кировом создателя нарколаборатории отправили в колонию особого режима
Прокуратура: под Кировом создателя нарколаборатории отправили в колонию
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Один из организаторов крупной подпольной нарколаборатории в Кировской области осужден на более чем 16 лет лишения свободы, отбывать наказание ему предстоит в самых суровых условиях - колонии особого режима, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что в период с декабря 2022 по апрель 2023 года уроженцы Кировской области приобрели земельный участок с домом и хозяйственной постройкой в деревне Глушонки Кирово-Чепецкого района и оборудовали там лабораторию для производства мефедрона. В середине апреля их преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, было изъято более 174 килограммов смеси наркотических средств и 146 килограммов прекурсоров.
В отношении двух подсудимых было возбуждено уголовное дело статьям 228.1 УК РФ и 228.3 УК РФ (незаконное производство наркотиков и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере), третьему предъявили обвинение в пособничестве в производстве наркотиков.
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 1 месяц и 16 лет 1 месяц соответственно. Их пособнику суд определил к отбытию наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого и особого режимов", – говорится в сообщении.
Как уточнили агентству в прокуратуре, осужденный на 17 лет и его пособник, осужденный на 7 лет, будут отбывать наказание в колонии строгого режима, осужденный на 16 лет - в колонии особого режима.
Земельный участок с домом и хозяйственной постройкой по ходатайству гособвинителя суд конфисковал в собственность государства.