https://ria.ru/20240318/prestupnost-1934125858.html

Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск

Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск - РИА Новости, 18.03.2024

Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск

Президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов, считает американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T23:40

2024-03-18T23:40

2024-03-18T23:40

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов, считает американский миллиардер Илон Маск. "Администрация Байдена ничего не делает", - написал Маск в своей соцсети Х. Так он прокомментировал публикацию о том, что в Лос-Анджелесе полиция сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома. Преступники пребывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы года было ограблено более 900 домов, говорится в публикации. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден. Бывший президент страны Дональд Трамп заявляет, что в США появился новый вид криминала – "преступность нелегалов".

https://ria.ru/20240125/texas-1923531241.html

https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html

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в мире, сша, лос-анджелес, илон маск, джо байден, дональд трамп