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Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск - РИА Новости, 18.03.2024
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23:40 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/prestupnost-1934125858.html
Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск
Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск - РИА Новости, 18.03.2024
Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск
Президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов, считает американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:40
2024-03-18T23:40
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов, считает американский миллиардер Илон Маск. "Администрация Байдена ничего не делает", - написал Маск в своей соцсети Х. Так он прокомментировал публикацию о том, что в Лос-Анджелесе полиция сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома. Преступники пребывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы года было ограблено более 900 домов, говорится в публикации. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден. Бывший президент страны Дональд Трамп заявляет, что в США появился новый вид криминала – "преступность нелегалов".
https://ria.ru/20240125/texas-1923531241.html
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в мире, сша, лос-анджелес, илон маск, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Лос-Анджелес, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск

Илон Маск: Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов, считает американский миллиардер Илон Маск.
«
"Администрация Байдена ничего не делает", - написал Маск в своей соцсети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Маск поддержал Техас в ситуации с мигрантами
25 января, 22:41
Так он прокомментировал публикацию о том, что в Лос-Анджелесе полиция сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома. Преступники пребывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы года было ограблено более 900 домов, говорится в публикации.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
Бывший президент страны Дональд Трамп заявляет, что в США появился новый вид криминала – "преступность нелегалов".
Иммигранты из Мексики в Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Миграционный вопрос испортил Запад
1 января, 08:00
 
В миреСШАЛос-АнджелесИлон МаскДжо БайденДональд Трамп
 
 
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