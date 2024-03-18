https://ria.ru/20240318/predateli-1933851113.html
Путин: к предателям отнесутся как в зоне боевых действий
Путин: к предателям отнесутся как в зоне боевых действий - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: к предателям отнесутся как в зоне боевых действий
В России нет смертной казни, но к предателям будут относиться как в зоне боевых действий , заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:28
2024-03-18T00:28
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В России нет смертной казни, но к предателям будут относиться как в зоне боевых действий , заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.Как отметил президент, эти люди с оружием в руках пошли против своей Родины."У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда - и сейчас, и в будущем будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий ", - сказал Путин в своем избирательном штабе.Глава государства также сравнил "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, назвав их подонками.Он также отметил, что общая численность добровольческих военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысячи человек, их бросают на мясные штурмы на российской границе.* запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Выборы президента РФ
Путин: к предателям отнесутся как в зоне боевых действий
Путин: смертной казни нет, но к предателям отнесутся как в зоне боевых действий
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В России нет смертной казни, но к предателям будут относиться как в зоне боевых действий , заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.
Как отметил президент, эти люди с оружием в руках пошли против своей Родины.
«
"У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда - и сейчас, и в будущем будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий ", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
Глава государства также сравнил "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, назвав их подонками.
Он также отметил, что общая численность добровольческих военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысячи человек, их бросают на мясные штурмы на российской границе.
* запрещенная в России террористическая организация
Членов РДК* бросают на мясные штурмы, заявил Путин