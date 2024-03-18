https://ria.ru/20240318/predateli-1933851113.html

Путин: к предателям отнесутся как в зоне боевых действий

Путин: к предателям отнесутся как в зоне боевых действий - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: к предателям отнесутся как в зоне боевых действий

В России нет смертной казни, но к предателям будут относиться как в зоне боевых действий , заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:28

2024-03-18T00:28

2024-03-18T01:41

выборы президента россии — 2024

владимир путин

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933849892_0:45:3127:1804_1920x0_80_0_0_fc465e399c378f7ea0ec90af9bc3e870.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В России нет смертной казни, но к предателям будут относиться как в зоне боевых действий , заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.Как отметил президент, эти люди с оружием в руках пошли против своей Родины."У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда - и сейчас, и в будущем будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий ", - сказал Путин в своем избирательном штабе.Глава государства также сравнил "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, назвав их подонками.Он также отметил, что общая численность добровольческих военных групп, состоящих из россиян и воюющих за ВСУ, составляет около 2,5 тысячи человек, их бросают на мясные штурмы на российской границе.* запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240318/diversii-1933861576.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, выборы президента рф