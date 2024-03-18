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Рахмон поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
07:46 18.03.2024 (обновлено: 07:50 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933896648.html
Рахмон поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах
Рахмон поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Рахмон поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с "безоговорочной победой" на президентских выборах, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:46
2024-03-18T07:50
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
таджикистан
россия
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 18 мар – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с "безоговорочной победой" на президентских выборах, сообщает пресс-служба главы государства."Уважаемый Владимир Владимирович! Искренне поздравляю Вас с безоговорочной победой на президентских выборах. Результаты голосования являются еще одним ярким доказательством вашего высокого политического авторитета и широкой поддержки российским обществом вашего государственного курса, направленного на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны и укрепление ее международных позиций", - говорится в телеграмме.Рахмон отметил, что страна придает постоянное значение устойчивому расширению стратегического партнерства и сотрудничества между Таджикистаном и Россией."Мы ценим ваш весомый вклад в укрепление всего комплекса отношений между нашими странами, мы готовы вместе с вами и в дальнейшем прилагать совместные усилия для вывода многопланового сотрудничества между двумя странами на новый высокий уровень на благо наших народов", - добавил президент Таджикистана.В заключение телеграммы он пожелал Путину "крепкого здоровья и больших успехов в реализации определенных планов по благополучию и процветанию нашей братской России".Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов.
https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933896029.html
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политика, владимир путин, таджикистан, россия, эмомали рахмон
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон
Рахмон поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах

Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с переизбранием

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 18 мар – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с "безоговорочной победой" на президентских выборах, сообщает пресс-служба главы государства.
«
"Уважаемый Владимир Владимирович! Искренне поздравляю Вас с безоговорочной победой на президентских выборах. Результаты голосования являются еще одним ярким доказательством вашего высокого политического авторитета и широкой поддержки российским обществом вашего государственного курса, направленного на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны и укрепление ее международных позиций", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Рахмон отметил, что страна придает постоянное значение устойчивому расширению стратегического партнерства и сотрудничества между Таджикистаном и Россией.
"Мы ценим ваш весомый вклад в укрепление всего комплекса отношений между нашими странами, мы готовы вместе с вами и в дальнейшем прилагать совместные усилия для вывода многопланового сотрудничества между двумя странами на новый высокий уровень на благо наших народов", - добавил президент Таджикистана.
В заключение телеграммы он пожелал Путину "крепкого здоровья и больших успехов в реализации определенных планов по благополучию и процветанию нашей братской России".
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,52% протоколов.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинТаджикистанРоссияЭмомали Рахмон
 
 
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