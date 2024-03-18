https://ria.ru/20240318/poteri-1933848019.html

Путин прокомментировал попытки атак на российские регионы

Путин прокомментировал попытки атак на российские регионы - РИА Новости, 18.03.2024

Путин прокомментировал попытки атак на российские регионы

Потери у противника очень большие, из 1,5 тысяч так называемых добровольцев потери примерно 800 человек, заявил президент РФ, кандидат на должность главы... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:15

2024-03-18T00:15

2024-03-18T02:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Потери у противника очень большие, из 1,5 тысяч так называемых добровольцев потери примерно 800 человек, заявил президент РФ, кандидат на должность главы государства Владимир Путин, комментируя диверсии организации "Русский добровольческий корпус"*."Общая численность где-то под 2,5 тысячи человек. Сейчас их как мясо такое бросают на штурмы мясные, это точно, в данном случае можно так и сказать, на госгранице. Потери у противника очень большие", - сказал Путин журналистам.Он отметил, что всего в попытках атак со стороны Киева было применено 1500 человек, их потери составили около 800 человек.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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вооруженные силы украины, россия, владимир путин