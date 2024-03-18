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Путин прокомментировал попытки атак на российские регионы
Путин прокомментировал попытки атак на российские регионы - РИА Новости, 18.03.2024
Путин прокомментировал попытки атак на российские регионы
Потери у противника очень большие, из 1,5 тысяч так называемых добровольцев потери примерно 800 человек, заявил президент РФ, кандидат на должность главы... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:15
2024-03-18T00:15
2024-03-18T02:05
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Потери у противника очень большие, из 1,5 тысяч так называемых добровольцев потери примерно 800 человек, заявил президент РФ, кандидат на должность главы государства Владимир Путин, комментируя диверсии организации "Русский добровольческий корпус"*."Общая численность где-то под 2,5 тысячи человек. Сейчас их как мясо такое бросают на штурмы мясные, это точно, в данном случае можно так и сказать, на госгранице. Потери у противника очень большие", - сказал Путин журналистам.Он отметил, что всего в попытках атак со стороны Киева было применено 1500 человек, их потери составили около 800 человек.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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вооруженные силы украины, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал попытки атак на российские регионы
Путин назвал потери РДК при попытках атак на российские регионы очень большими
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Потери у противника очень большие, из 1,5 тысяч так называемых добровольцев потери примерно 800 человек, заявил президент РФ, кандидат на должность главы государства Владимир Путин, комментируя диверсии организации "Русский добровольческий корпус"*.
"Общая численность где-то под 2,5 тысячи человек. Сейчас их как мясо такое бросают на штурмы мясные, это точно, в данном случае можно так и сказать, на госгранице. Потери у противника очень большие", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что всего в попытках атак со стороны Киева было применено 1500 человек, их потери составили около 800 человек.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Украина снова победила Россию в интернете