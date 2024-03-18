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Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано

Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что все, что он говорил в послании Федеральному Собранию, было проработано... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:18

2024-03-18T01:18

2024-03-18T01:19

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что все, что он говорил в послании Федеральному Собранию, было проработано экспертами и просчитано. "Все, что я говорил в послании Федеральному Собранию, а по сути это послание было предвыборным планом работы на будущее, я говорил то, что было проработано на протяжении нескольких месяцев на уровне экспертов правительства, Центрального банка, администрации. Это все реализуемо, там все просчитано", - сказал Путин.

россия

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, политика, россия