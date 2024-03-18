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Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:18 18.03.2024 (обновлено: 01:19 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/poslanie-1933864926.html
Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано
Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что все, что он говорил в послании Федеральному Собранию, было проработано... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:18
2024-03-18T01:19
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что все, что он говорил в послании Федеральному Собранию, было проработано экспертами и просчитано. "Все, что я говорил в послании Федеральному Собранию, а по сути это послание было предвыборным планом работы на будущее, я говорил то, что было проработано на протяжении нескольких месяцев на уровне экспертов правительства, Центрального банка, администрации. Это все реализуемо, там все просчитано", - сказал Путин.
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владимир путин, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано

Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано экспертами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что все, что он говорил в послании Федеральному Собранию, было проработано экспертами и просчитано.
«
"Все, что я говорил в послании Федеральному Собранию, а по сути это послание было предвыборным планом работы на будущее, я говорил то, что было проработано на протяжении нескольких месяцев на уровне экспертов правительства, Центрального банка, администрации. Это все реализуемо, там все просчитано", - сказал Путин.
 
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