https://ria.ru/20240318/poslanie-1933864926.html
Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано
Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что все, что он говорил в послании Федеральному Собранию, было проработано... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:18
2024-03-18T01:18
2024-03-18T01:19
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933863475_0:197:3140:1963_1920x0_80_0_0_107b67f8d00b2e0c6d9768b18f541fca.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что все, что он говорил в послании Федеральному Собранию, было проработано экспертами и просчитано. "Все, что я говорил в послании Федеральному Собранию, а по сути это послание было предвыборным планом работы на будущее, я говорил то, что было проработано на протяжении нескольких месяцев на уровне экспертов правительства, Центрального банка, администрации. Это все реализуемо, там все просчитано", - сказал Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933863475_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_02022e94c5370c92a73e136082dc7284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано
Путин: все, что было сказано в послании, проработано и просчитано экспертами