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Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:23 18.03.2024 (обновлено: 00:56 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/porcha-1933849705.html
Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах
Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах
Порча бюллетеней на выборах уголовно наказуема, правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом, заявил журналистам кандидат в президенты... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:23
2024-03-18T00:56
выборы президента россии — 2024
владимир путин
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Порча бюллетеней на выборах уголовно наказуема, правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Вот с такими людьми нам и приходится иметь дело. Это уголовно наказуемое преступление и в соответствии с законом наши правоохранительные органы и судебные инстанции будут поступать", - сказал он, комментируя инциденты с порчей бюллетеней на выборах президента РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/porcha-1933705467.html
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владимир путин, россия, происшествия
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Происшествия
Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

Путин заявил, что порчей бюллетеней на выборах уголовно наказуема

© Фото : Избирком53/TelegramУрна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке в Новгородской области
Урна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Избирком53/Telegram
Урна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке в Новгородской области
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Порча бюллетеней на выборах уголовно наказуема, правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Вот с такими людьми нам и приходится иметь дело. Это уголовно наказуемое преступление и в соответствии с законом наши правоохранительные органы и судебные инстанции будут поступать", - сказал он, комментируя инциденты с порчей бюллетеней на выборах президента РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Памфилова прокомментировала попытки порчи бюллетеней на выборах
Вчера, 15:16
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинРоссияПроисшествия
 
 
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