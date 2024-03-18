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Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах
Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах
Порча бюллетеней на выборах уголовно наказуема, правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом, заявил журналистам кандидат в президенты... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:23
2024-03-18T00:23
2024-03-18T00:56
выборы президента россии — 2024
владимир путин
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Порча бюллетеней на выборах уголовно наказуема, правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Вот с такими людьми нам и приходится иметь дело. Это уголовно наказуемое преступление и в соответствии с законом наши правоохранительные органы и судебные инстанции будут поступать", - сказал он, комментируя инциденты с порчей бюллетеней на выборах президента РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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владимир путин, россия, происшествия
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Происшествия
Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах
Путин заявил, что порчей бюллетеней на выборах уголовно наказуема