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Протестующие в Польше фермеры организуют блокады в 270 пунктах - РИА Новости, 18.03.2024
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14:54 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/polsha-1934022382.html
Протестующие в Польше фермеры организуют блокады в 270 пунктах
Протестующие в Польше фермеры организуют блокады в 270 пунктах - РИА Новости, 18.03.2024
Протестующие в Польше фермеры организуют блокады в 270 пунктах
Протестующие в Польше фермеры в рамках запланированной на 20 марта массовой акции организуют блокады в 270 пунктах по всей стране, сообщает портал DoRzeczy. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:54
2024-03-18T14:54
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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Протестующие в Польше фермеры в рамках запланированной на 20 марта массовой акции организуют блокады в 270 пунктах по всей стране, сообщает портал DoRzeczy. "В этот день протестующие планируют "звездный рейд" на все центральные города. Это будет означать блокаду дорог более чем в 270 пунктах", - сообщает портал. Уже известно, что вокруг Познани на северо-западе страны будет заблокировано 40 пунктов. В Варшаве пока планируется перекрыть въезды в город на севере и востоке. "Будет мощнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, так как помощи от государства не видно, несмотря на то, что премьер делает, что только может", - сказал один из лидеров протестующих, глава объединения "Солидарность индивидуальных фермеров" Томаш Обшаньский. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240317/protest-1933751834.html
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в мире, польша, познань, варшава
В мире, Польша, Познань, Варшава
Протестующие в Польше фермеры организуют блокады в 270 пунктах

Протестующие в Польше фермеры 20 марта организуют блокады в 270 пунктах

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Протестующие в Польше фермеры в рамках запланированной на 20 марта массовой акции организуют блокады в 270 пунктах по всей стране, сообщает портал DoRzeczy.
"В этот день протестующие планируют "звездный рейд" на все центральные города. Это будет означать блокаду дорог более чем в 270 пунктах", - сообщает портал.
Акция протеста испанских фермеров на улица Мадрида. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Испанские фермеры на тракторах заблокировали улицы в Мадриде
17 марта, 17:47
Уже известно, что вокруг Познани на северо-западе страны будет заблокировано 40 пунктов. В Варшаве пока планируется перекрыть въезды в город на севере и востоке.
"Будет мощнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, так как помощи от государства не видно, несмотря на то, что премьер делает, что только может", - сказал один из лидеров протестующих, глава объединения "Солидарность индивидуальных фермеров" Томаш Обшаньский.
С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков с Украины на пяти КПП
14 марта, 10:34
 
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