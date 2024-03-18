https://ria.ru/20240318/polsha-1934022382.html

Протестующие в Польше фермеры организуют блокады в 270 пунктах

Протестующие в Польше фермеры организуют блокады в 270 пунктах - РИА Новости, 18.03.2024

Протестующие в Польше фермеры организуют блокады в 270 пунктах

Протестующие в Польше фермеры в рамках запланированной на 20 марта массовой акции организуют блокады в 270 пунктах по всей стране, сообщает портал DoRzeczy. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:54

2024-03-18T14:54

2024-03-18T14:54

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ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Протестующие в Польше фермеры в рамках запланированной на 20 марта массовой акции организуют блокады в 270 пунктах по всей стране, сообщает портал DoRzeczy. "В этот день протестующие планируют "звездный рейд" на все центральные города. Это будет означать блокаду дорог более чем в 270 пунктах", - сообщает портал. Уже известно, что вокруг Познани на северо-западе страны будет заблокировано 40 пунктов. В Варшаве пока планируется перекрыть въезды в город на севере и востоке. "Будет мощнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, так как помощи от государства не видно, несмотря на то, что премьер делает, что только может", - сказал один из лидеров протестующих, глава объединения "Солидарность индивидуальных фермеров" Томаш Обшаньский. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240317/protest-1933751834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, познань, варшава