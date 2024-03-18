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Сенатор США обвинил военные компании в наживе на украинском конфликте - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 18.03.2024 (обновлено: 13:25 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/podryadchiki-1933979349.html
Сенатор США обвинил военные компании в наживе на украинском конфликте
Сенатор США обвинил военные компании в наживе на украинском конфликте - РИА Новости, 18.03.2024
Сенатор США обвинил военные компании в наживе на украинском конфликте
Влиятельный американский сенатор от штата Вермонт и экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил подрядчиков страны в том, что они наживаются на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:04
2024-03-18T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
берни сандерс
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сергей лавров
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Влиятельный американский сенатор от штата Вермонт и экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил подрядчиков страны в том, что они наживаются на конфликте на Украине. "Многие оборонные подрядчики видят войну (на Украине) преимущественно как способ набить собственные карманы", - написал он в статье для журнала Foreign Affairs. Он указал на то, что американская компания RTX с 1991 года в семь раз увеличила цены на зенитные ракеты Stinger. По словам сенатора, замена каждой Stinger, направленной на Украину, обходится США в 400 тысяч долларов. "Возмутительный рост цен, который даже отдаленно нельзя объяснить инфляцией, ростом цен или улучшением качества. Такая жадность... обходится... американским налогоплательщикам; она стоит жизни украинцам", - добавил Сандерс. Политик указал на то, что из-за стремления подрядчиков увеличить свою прибыль меньше вооружений доходят до передовой. В связи с этим он призвал конгрессменов обуздать "наживу на войне". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
https://ria.ru/20240318/putin-1933973095.html
https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html
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в мире, украина, россия, сша, берни сандерс, нато, сергей лавров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Берни Сандерс, НАТО, Сергей Лавров, Владимир Путин
Сенатор США обвинил военные компании в наживе на украинском конфликте

Берни Сандерс: подрядчики США видят войну на Украине как способ набить карманы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Влиятельный американский сенатор от штата Вермонт и экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил подрядчиков страны в том, что они наживаются на конфликте на Украине.
«
"Многие оборонные подрядчики видят войну (на Украине) преимущественно как способ набить собственные карманы", - написал он в статье для журнала Foreign Affairs.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Он указал на то, что американская компания RTX с 1991 года в семь раз увеличила цены на зенитные ракеты Stinger. По словам сенатора, замена каждой Stinger, направленной на Украину, обходится США в 400 тысяч долларов.
«
"Возмутительный рост цен, который даже отдаленно нельзя объяснить инфляцией, ростом цен или улучшением качества. Такая жадность... обходится... американским налогоплательщикам; она стоит жизни украинцам", - добавил Сандерс.
Политик указал на то, что из-за стремления подрядчиков увеличить свою прибыль меньше вооружений доходят до передовой. В связи с этим он призвал конгрессменов обуздать "наживу на войне".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАБерни СандерсНАТОСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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