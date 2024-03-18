https://ria.ru/20240318/podryadchiki-1933979349.html

Сенатор США обвинил военные компании в наживе на украинском конфликте

Сенатор США обвинил военные компании в наживе на украинском конфликте - РИА Новости, 18.03.2024

Сенатор США обвинил военные компании в наживе на украинском конфликте

Влиятельный американский сенатор от штата Вермонт и экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил подрядчиков страны в том, что они наживаются на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:04

2024-03-18T13:04

2024-03-18T13:25

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Влиятельный американский сенатор от штата Вермонт и экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил подрядчиков страны в том, что они наживаются на конфликте на Украине. "Многие оборонные подрядчики видят войну (на Украине) преимущественно как способ набить собственные карманы", - написал он в статье для журнала Foreign Affairs. Он указал на то, что американская компания RTX с 1991 года в семь раз увеличила цены на зенитные ракеты Stinger. По словам сенатора, замена каждой Stinger, направленной на Украину, обходится США в 400 тысяч долларов. "Возмутительный рост цен, который даже отдаленно нельзя объяснить инфляцией, ростом цен или улучшением качества. Такая жадность... обходится... американским налогоплательщикам; она стоит жизни украинцам", - добавил Сандерс. Политик указал на то, что из-за стремления подрядчиков увеличить свою прибыль меньше вооружений доходят до передовой. В связи с этим он призвал конгрессменов обуздать "наживу на войне". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.

https://ria.ru/20240318/putin-1933973095.html

https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html

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в мире, украина, россия, сша, берни сандерс, нато, сергей лавров, владимир путин