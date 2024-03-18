https://ria.ru/20240318/podderzhka-1934009687.html

Более 1000 микрозаймов получили бизнесмены в Карелии при поддержке ФСК

Более 1000 микрозаймов получили бизнесмены в Карелии при поддержке ФСК - РИА Новости, 18.03.2024

Более 1000 микрозаймов получили бизнесмены в Карелии при поддержке ФСК

С 2017 года при поддержке Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (ФСК) был заключен 1021 договор... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:38

2024-03-18T14:38

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С 2017 года при поддержке Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (ФСК) был заключен 1021 договор микрозайма с общей суммой предоставленной финансовой поддержки 2,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказала исполнительный директор ФСК Карелии Светлана Шакшина, микрозаймы пользуются большим спросом у бизнесменов, работающих в сферах производства и строительства, грузоперевозок и сельского хозяйства. 40% микрозаймов были предоставлены предприятиям указанных отраслей. В настоящий момент фонд готов предоставить карельским предпринимателям 15 различных программ льготного финансирования. На поддержку могут рассчитывать самозанятые, стартаперы, резиденты Арктической зоны России и другие. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Малый и средний бизнес развивается также в рамках гарантийной поддержки фонда. За пять лет специалисты регионального фонда заключили 783 договора поручительств на сумму 7,8 миллиарда рублей. Объем полученных предпринимателями кредитных средств составил более 20 миллиардов рублей. "Гарантийная поддержка широко распространена среди сельхозпроизводителей, регулярно привлекающих краткосрочные кредитные ресурсы. Во многом это обусловлено сезонностью бизнеса", – цитирует пресс-служба Шакшину.

https://ria.ru/20240314/gelendzhik-1932999104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса