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Более 1000 микрозаймов получили бизнесмены в Карелии при поддержке ФСК - РИА Новости, 18.03.2024
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14:38 18.03.2024 (обновлено: 14:51 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/podderzhka-1934009687.html
Более 1000 микрозаймов получили бизнесмены в Карелии при поддержке ФСК
Более 1000 микрозаймов получили бизнесмены в Карелии при поддержке ФСК - РИА Новости, 18.03.2024
Более 1000 микрозаймов получили бизнесмены в Карелии при поддержке ФСК
С 2017 года при поддержке Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (ФСК) был заключен 1021 договор... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:38
2024-03-18T14:51
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С 2017 года при поддержке Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (ФСК) был заключен 1021 договор микрозайма с общей суммой предоставленной финансовой поддержки 2,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказала исполнительный директор ФСК Карелии Светлана Шакшина, микрозаймы пользуются большим спросом у бизнесменов, работающих в сферах производства и строительства, грузоперевозок и сельского хозяйства. 40% микрозаймов были предоставлены предприятиям указанных отраслей. В настоящий момент фонд готов предоставить карельским предпринимателям 15 различных программ льготного финансирования. На поддержку могут рассчитывать самозанятые, стартаперы, резиденты Арктической зоны России и другие. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Малый и средний бизнес развивается также в рамках гарантийной поддержки фонда. За пять лет специалисты регионального фонда заключили 783 договора поручительств на сумму 7,8 миллиарда рублей. Объем полученных предпринимателями кредитных средств составил более 20 миллиардов рублей. "Гарантийная поддержка широко распространена среди сельхозпроизводителей, регулярно привлекающих краткосрочные кредитные ресурсы. Во многом это обусловлено сезонностью бизнеса", – цитирует пресс-служба Шакшину.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Более 1000 микрозаймов получили бизнесмены в Карелии при поддержке ФСК

© iStock.com / LukaTDBМужчина подписывает документы в банке
Мужчина подписывает документы в банке - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© iStock.com / LukaTDB
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С 2017 года при поддержке Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (ФСК) был заключен 1021 договор микрозайма с общей суммой предоставленной финансовой поддержки 2,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как рассказала исполнительный директор ФСК Карелии Светлана Шакшина, микрозаймы пользуются большим спросом у бизнесменов, работающих в сферах производства и строительства, грузоперевозок и сельского хозяйства. 40% микрозаймов были предоставлены предприятиям указанных отраслей.
В настоящий момент фонд готов предоставить карельским предпринимателям 15 различных программ льготного финансирования. На поддержку могут рассчитывать самозанятые, стартаперы, резиденты Арктической зоны России и другие. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Малый и средний бизнес развивается также в рамках гарантийной поддержки фонда. За пять лет специалисты регионального фонда заключили 783 договора поручительств на сумму 7,8 миллиарда рублей. Объем полученных предпринимателями кредитных средств составил более 20 миллиардов рублей.
"Гарантийная поддержка широко распространена среди сельхозпроизводителей, регулярно привлекающих краткосрочные кредитные ресурсы. Во многом это обусловлено сезонностью бизнеса", – цитирует пресс-служба Шакшину.
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