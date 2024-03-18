https://ria.ru/20240318/pochta-1933859277.html

Путин: в России голосования по почте нет, как в США, это имеет значение

Путин: в России голосования по почте нет, как в США, это имеет значение - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: в России голосования по почте нет, как в США, это имеет значение

В России нет голосования по почте, как в США, и это имеет значение, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:59

2024-03-18T00:59

2024-03-18T00:59

выборы президента россии — 2024

владимир путин

выборы

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В России нет голосования по почте, как в США, и это имеет значение, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Это (дистанционное электронное голосование - ред.) не то, что в Соединенных Штатах голосование по почте. Нет, вот вы заулыбались, а это имеет значение. Но вот голосование по почте - что это такое? Вот пришел человек, вот сегодня у нас - ну и в Штатах когда-то - заканчивается время голосования. А бюллетени можно вбрасывать до 12 часов ночи, потому что штемпель-то ставят на почте в те сутки, которые не закончились", - сказал Путин. Путин добавил, что в РФ "работало большое количество наблюдателей, в том числе из иностранных государств". "И неважно, имеют ли они отношение к ОБСЕ или не имеют. Это независимые люди … А здесь что такое, на голосовании по почте в Соединённых Штатах Америки? Кто там стоит и контролирует? Да никто! Купили за 10 долларов голос, а потом скупили, пачкой вбросили до 12 часов ночи, и все - вот вам голосование, вот вам и демократия! У нас ничего подобного нет", - продолжил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, выборы