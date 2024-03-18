https://ria.ru/20240318/pobeda-1934125008.html
Победа Путина отражает его большую популярность, считает египетский депутат
Победа Путина отражает его большую популярность, считает египетский депутат - РИА Новости, 18.03.2024
Победа Путина отражает его большую популярность, считает египетский депутат
Победа Владимира Путина на выборах президента РФ отражает его большую популярность, заявила РИА Новости депутат парламента Египта от партии "Хумат Аль-Ватан"... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:25
2024-03-18T23:25
2024-03-18T23:25
выборы президента россии — 2024
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египет
владимир путин
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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ отражает его большую популярность, заявила РИА Новости депутат парламента Египта от партии "Хумат Аль-Ватан" ("Защитники родины") Сама Сулейман. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов. "Победа президента Путина с более чем 87 процентами голосов отражает его большую популярность. Таким образом, его политика будет продолжаться в течение большого периода времени, в частности в вопросах внешней политики", - сказала Сулейман. По ее мнению, Путин "видит в Египте важную региональную страну, способную достичь безопасности и стабильности на Ближнем Востоке". "Эти отношения (между Египтом и Россией - ред.), которые достигли уровня стратегических, будут продолжаться в предстоящий период при президенте Путине. Я ожидаю, что они будут расти в свете изменений на международной и региональной аренах", - добавила Сулейман.
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политика, россия, египет, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Египет, Владимир Путин
Победа Путина отражает его большую популярность, считает египетский депутат
Депутат Сулейман заявил, что победа Путина отражает его большую популярность