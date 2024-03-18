Рейтинг@Mail.ru
Победа Путина отражает его большую популярность, считает египетский депутат - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:25 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pobeda-1934125008.html
Победа Путина отражает его большую популярность, считает египетский депутат
Победа Путина отражает его большую популярность, считает египетский депутат - РИА Новости, 18.03.2024
Победа Путина отражает его большую популярность, считает египетский депутат
Победа Владимира Путина на выборах президента РФ отражает его большую популярность, заявила РИА Новости депутат парламента Египта от партии "Хумат Аль-Ватан"... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:25
2024-03-18T23:25
выборы президента россии — 2024
политика
россия
египет
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853787801_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_d35cfcd7b8a0728ce4f63f54142b1a6e.jpg
КАИР, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ отражает его большую популярность, заявила РИА Новости депутат парламента Египта от партии "Хумат Аль-Ватан" ("Защитники родины") Сама Сулейман. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов. "Победа президента Путина с более чем 87 процентами голосов отражает его большую популярность. Таким образом, его политика будет продолжаться в течение большого периода времени, в частности в вопросах внешней политики", - сказала Сулейман. По ее мнению, Путин "видит в Египте важную региональную страну, способную достичь безопасности и стабильности на Ближнем Востоке". "Эти отношения (между Египтом и Россией - ред.), которые достигли уровня стратегических, будут продолжаться в предстоящий период при президенте Путине. Я ожидаю, что они будут расти в свете изменений на международной и региональной аренах", - добавила Сулейман.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933874218.html
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853787801_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4081952a84687afc9fd71144bffcd992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, египет, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Египет, Владимир Путин
Победа Путина отражает его большую популярность, считает египетский депутат

Депутат Сулейман заявил, что победа Путина отражает его большую популярность

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ отражает его большую популярность, заявила РИА Новости депутат парламента Египта от партии "Хумат Аль-Ватан" ("Защитники родины") Сама Сулейман.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов.
«
"Победа президента Путина с более чем 87 процентами голосов отражает его большую популярность. Таким образом, его политика будет продолжаться в течение большого периода времени, в частности в вопросах внешней политики", - сказала Сулейман.
По ее мнению, Путин "видит в Египте важную региональную страну, способную достичь безопасности и стабильности на Ближнем Востоке".
«
"Эти отношения (между Египтом и Россией - ред.), которые достигли уровня стратегических, будут продолжаться в предстоящий период при президенте Путине. Я ожидаю, что они будут расти в свете изменений на международной и региональной аренах", - добавила Сулейман.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Аргентинский аналитик назвал победу Путина уроком для США и Европы
Вчера, 02:29
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЕгипетВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала