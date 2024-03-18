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Наследный принц Саудовской Аравии тепло поздравил Путина с победой
Наследный принц Саудовской Аравии тепло поздравил Путина с победой - РИА Новости, 18.03.2024
Наследный принц Саудовской Аравии тепло поздравил Путина с победой
Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил президента России Владимира Путина с победой на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T22:46
2024-03-18T22:46
2024-03-18T22:53
саудовская аравия
выборы президента россии — 2024
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора Наследный принц, Председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента России", - говорится в сообщении.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает с 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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саудовская аравия, владимир путин, россия
Саудовская Аравия, Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия
Наследный принц Саудовской Аравии тепло поздравил Путина с победой
Наследный принц Саудовской Аравии тепло поздравил Путина с победой на выборах