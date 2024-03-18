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Спикер парламента Бурунди поздравил Путина с победой
Спикер парламента Бурунди поздравил Путина с победой - РИА Новости, 18.03.2024
Спикер парламента Бурунди поздравил Путина с победой
Спикер Национальной ассамблеи Бурунди Желаз Даниэль Ндабирабе на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным передал поздравления президенту России... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:45
2024-03-18T15:45
2024-03-18T15:45
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Спикер Национальной ассамблеи Бурунди Желаз Даниэль Ндабирабе на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным передал поздравления президенту России Владимиру Путину с победой на выборах, говорится на сайте ГД. "Желаз Даниэль Ндабирабе передал слова поздравления Владимиру Путину с победой на прошедших президентских выборах от руководства и народа Бурунди", - сказано в публикации на сайте. Володин отметил, что политическая система России, сформированная Путиным, доказала свою эффективность, а на выборах должны соблюдаться несколько основополагающих правил проведения избирательной кампании: открытость, конкурентность и легитимность. "Что касается прошедшей избирательной кампании, надо подчеркнуть: никогда не было такой явки на выборах за всю историю новой России и даже в Советском Союзе. Президент получил более 87 % голосов поддержки нашего населения. Это победа всех наших граждан. Россия не может быть слабой. Сильный президент - сильная Россия", - приводят слова Володина на сайте Госдумы.
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россия, бурунди, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин
Выборы президента России — 2024, Россия, Бурунди, Владимир Путин, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Спикер парламента Бурунди поздравил Путина с победой
Спикер парламента Бурунди передал поздравления Путину с победой на выборах