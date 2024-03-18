https://ria.ru/20240318/pobeda-1933974686.html

Президент Таджикистана поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Президент Таджикистана поздравил Путина с убедительной победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Президент Таджикистана поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, поздравив его с убедительной победой на выборах и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:50

2024-03-18T12:50

2024-03-18T12:50

выборы президента россии — 2024

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 18 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, поздравив его с убедительной победой на выборах и пожелав больших успехов в государственной деятельности, сообщает пресс-служба главы республики. "Поздравляю вас, Владимир Владимирович, с убедительной победой на выборах и желаю больших успехов в государственной деятельности на благо устойчивого развития и процветания дружественной России", - приводит пресс-служба слова Рахмона. Кроме того, в ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическую составляющую.

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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия