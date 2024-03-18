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Президент Таджикистана поздравил Путина с убедительной победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:50 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933974686.html
Президент Таджикистана поздравил Путина с убедительной победой на выборах
Президент Таджикистана поздравил Путина с убедительной победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Таджикистана поздравил Путина с убедительной победой на выборах
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, поздравив его с убедительной победой на выборах и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:50
2024-03-18T12:50
выборы президента россии — 2024
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
россия
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ДУШАНБЕ, 18 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, поздравив его с убедительной победой на выборах и пожелав больших успехов в государственной деятельности, сообщает пресс-служба главы республики. "Поздравляю вас, Владимир Владимирович, с убедительной победой на выборах и желаю больших успехов в государственной деятельности на благо устойчивого развития и процветания дружественной России", - приводит пресс-служба слова Рахмона. Кроме того, в ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическую составляющую.
https://ria.ru/20240318/putin-1933973095.html
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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия
Выборы президента России — 2024, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия
Президент Таджикистана поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Эмомали Рахмон по телефону поздравил Путина с убедительной победой на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 18 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, поздравив его с убедительной победой на выборах и пожелав больших успехов в государственной деятельности, сообщает пресс-служба главы республики.
«
"Поздравляю вас, Владимир Владимирович, с убедительной победой на выборах и желаю больших успехов в государственной деятельности на благо устойчивого развития и процветания дружественной России", - приводит пресс-служба слова Рахмона.
Кроме того, в ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическую составляющую.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024ТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонРоссия
 
 
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