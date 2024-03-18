https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

Запад и Киев сделали все для победы Путина

Запад и Киев сделали все для победы Путина - РИА Новости, 18.03.2024

Запад и Киев сделали все для победы Путина

Выборы в России прошли прекрасно. Сотни наблюдателей из всех стран мира, рекордно высокая явка избирателей, предельно прозрачные и комфортные процедуры... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:00

2024-03-18T08:00

2024-03-18T08:07

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Выборы в России прошли прекрасно. Сотни наблюдателей из всех стран мира, рекордно высокая явка избирателей, предельно прозрачные и комфортные процедуры дистанционного голосования, честность, гражданское мужество, самоуважение, всенародный подъем. Кому мы обязаны этим праздником? Давайте же поблагодарим этих людей.Некоторых хочется назвать просто поименно. Вот Энтони Блинкен, госсекретарь США. В сентябре прошлого года он заявил, что "США никогда не признают фальшивых выборов, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины".Мы вас услышали, Тони. Исторические российские земли, недавно воссоединившиеся со своей родиной, отреагировали на ваши слова рекордной явкой избирателей — в ДНР и ЛНР, на Запорожье и Херсонщине люди массово пошли на выборы.Начальник Блинкена Джо Байден только что публично оскорбил президента России. Это мы тоже услышали. Мы давно, еще с конца 80-х, выяснили для себя простую закономерность: если ваша пропаганда хвалит российского лидера, значит, с ним что-то не то. Если вы злитесь и плюетесь пеной, значит, наш лидер делает все правильно. Так что спасибо, Джо.ПАСЕ еще полгода назад отметилась: они, мол, не признают Путина президентом России, если мы за него проголосуем. Представители "Большой семерки" что-то в том же роде высказывали. Но дело же тут не лично в российском лидере. Всему огромному российскому народу было внаглую заявлено, что его воля ничего не значит. Что ж, это мы тоже услышали и учли. На результаты своей активности вы можете полюбоваться на официальном сайте ЦИК.Кто еще помог обеспечить рекордную явку и победу Владимира Путина? Нельзя тут не отметить вклад украинских спецслужб и лично Кирилла Буданова*. Начиная с 12 марта они посылали своих прокси-зомби в совершенно бессмысленные атаки на нашу границу. Непонятно, на что они рассчитывали, конечно, но, возможно, вдохновлялись слоганом из "Игры престолов": "Что мертво, умереть не может". Или судорожно нащупывали кнопку Reset.Суровая реальность военных действий оказалась, однако, иной. Начиная с 12 марта наши пограничники, артиллеристы, летчики, десантники уничтожили несколько сотен украинских диверсантов. Десятки подбитых танков и БМП догорают сегодня в окружении мертвых террористов.А еще наша ПВО отражала украинские беспилотники, наши силовики отлавливали заукраинских диверсантов на просторах нашей бескрайней родины. И все это будило в людях здоровую злость. Даже самый далекий от политики человек понимал, что прийти на выборы сегодня — это долг чести, это то, что каждый из нас может сделать, чтобы защитить свою страну.Вы там, на Западе, серьезно думали нас напугать? Нас, потомков людей, выигравших самую страшную войну на планете? Давайте зайдите на сайт ЦИК, там уже обновляются предварительные итоги.Отдельное спасибо "нетвойнистам" со светлыми лицами. Страна прекрасно увидела, что собой представляет эта так называемая несистемная оппозиция, сборище умственно неполноценных маргиналов и истеричек, чья единственная идея — гадить, подличать и разрушать все, что мы строим.Нам говорили, что это "лучшие люди страны". На деле ума у этих крайне немногочисленных людей хватило только на то, чтобы по приказу ненавидящих и презирающих их украинцев прийти на избирательный участок, нагадить там и тут же отъехать на зону. Зацените горизонт интеллектуального планирования. И эти люди выступают против Путина. Ну что сказать. Мы еще раз поняли, за кого надо голосовать — и против кого тоже.Не будем лукавить, выборы президента — 2024 были важны для нас как своеобразный референдум о нынешнем курсе страны. В старые времена был такой пункт в бюллетене "против всех". С 15 по 17 марта мы голосовали не только за кандидатов, мы голосовали еще и против старой жизни. Россия выбрала самостоятельный, суверенный путь развития, на котором нас ждет процветание и богатство. Россия проголосовала против всех этих байденов, блинкенов, фон дер ляйенов, а также против их агентов, прокси и засланных казачков.Десятки миллионов человек хором сказали коллективному Западу: не лезьте к нам, вас здесь никто не хочет. Ваше неоколониальное влияние закончилось, "бал вампиров" — уже все. Ваша мягкая сила больше не работает, ваша жесткая сила догорает в полях Донбасса, вам никто не верит, вас презирают. Мы поддерживаем своего Верховного главнокомандующего, мы будем делать то, что нужно нам и нашей стране, а вы извольте пойти вон. "Не признают" они, вы подумайте.И вот коллективный Запад на глазах у всего мира оказался в очень неудобной позиции. Врать о том, что они воюют не против России, а "против Путина", уже невозможно. Воевать против страны, которая не раз их громила, страшно. Ну и что делать? Разве что отползать побыстрее. Таковы предварительные итоги президентских выборов в России. Всем спасибо, все свободны.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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аналитика, политика, россия, киев, сша, владимир путин, энтони блинкен, джо байден, парламентская ассамблея совета европы